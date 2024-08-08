直擊／日本「最強美腿」投保腿腿？新有菜被問到慌了　真相公開　

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年《TRE台北國際成人展》將由「AV最強天后」河北彩伽領軍「豪華女神陣容」與粉絲見面。今天的記者會上，她們換上白色貼身禮服，小露香肩、美腿跟事業線，一字排開的畫面相當吸睛。這次的展覽規格全面大升級，總計有百位女優共襄盛舉，現場擴增5大舞台、300個攤位，更加碼設置「海鮮丼飯」裝置藝術，女優們將為海鮮丼飯施加「好吃魔法調味料」要老司機們「丼未條」，3天展期將吸引近20萬人次朝聖。
記者會結束後，石川澪、小宵虎南、河北彩伽、新有菜、櫻空桃、七澤米亞留下來受訪，她們通通「有備而來」，包含石川澪做了美甲、小宵虎南跟河北彩伽染了新髮色、新有菜特別減肥掉了3公斤，詢問目前體重？她慌張笑回：「120顆蘋果那麼重！」櫻空桃跟七澤米亞則是特別剪了瀏海，七澤米亞說：「我的妹妹頭形象鮮明，就看起來更加整齊。」
為了工作投保美腿美胸？「最強美腿」新有菜否認
記者請6位美女分享「自豪的部位」，大家驚慌失措回答不出來，而原本的發問順序都是從石川澪開始，再依序以小宵虎南、河北彩伽、新有菜、櫻空桃、七澤米亞回答，七澤米亞深怕答案先被講走，毛遂自薦要先回答：「我先！我非常熱情、很有元氣，我的熱情能帶給大家歡樂！」櫻空桃表示：「我的笑容！」河北彩伽表示：「我是治癒系的，可以治癒粉粉絲。」有H罩杯的小宵虎南說：「我的豐滿雙峰！」石川澪小聲回答：「我的皮膚特別白！」
有「最強美腿」封號的新有菜羞說：「我的腿很長，這是我最厲害的地方！」既然雙腿是優勢，是否有為美腿投保？新有菜大大「蛤」了一聲，接著表示：「我沒有投保，我也不知道日本有沒有這種保險...」七澤米亞跳出來回答：「有啦有啦！」問及其他女優是否有為其部位投保？新有菜突然指向小宵虎南的胸部，小宵虎南對此回答：「我胸部沒有保險！」
事實上，投保部位的案例，在世界各地的演藝圈是常見的「不能說的祕密」，台灣第一名模林志玲在2005年曾因拍廣告不慎落馬，傷到美腿與胸部，傳出事後為其部位投保千萬台幣保險，但她曾否認沒有。蔡依林也傳出因為每次舉辦演唱會都在挑戰極限，雙腿為此練習過度、出現傷痕跟瘀青，所以經紀公司乾脆為她的美腿投保5000萬元台幣，但消息未獲本人正面回應。