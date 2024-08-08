文化奧運台灣館廟埕元素、特色表演獲外媒盛讚　妮妃雅將登台演出

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另一方面，誠如《世界報》引述策劃小組設計統籌林昆穎所說，「文化奧運最重要的是促進文化交流並結交新朋友，而台灣館為大家提供了這樣做的環境。」文化部提到，台灣館連續15天希望帶來最具多元但也最能代表台灣意象的各式演出，昨晚是以奧運場上奪牌的慶賀彩蛋作為開場，全場觀眾一同高喊「Win Taiwan」，恭喜女將陳念琴獲得女子拳擊66公斤級銅牌，緊接登場的是DJ林貓王、台北木偶劇團、TAI身體劇場與邱淑蟬的精彩演出。
文化部表示，首度登上文化奧運的DJ林貓王透過多首台灣流行音樂，包含伍佰&China Blue的〈釘子花〉、馬念先的〈Mr.18十八先生〉、糯米團的〈巴黎草莓〉、張惠妹的〈姊妹〉等，混搭法語經典香頌或Disco，跨越時空與語言限制，炒熱開場氣氛。
「我們沒有禁忌、沒有邊界。」林貓王表示，台灣與法國都是大膽、自由而且奔放的民主國家，他用2個月以上研究、選歌、混音製作，希望每首歌都能與法國連結，也讓來自世界各國的觀眾一起透過音樂看見台灣與法國，例如頑童的〈幹大事〉結合法國經典歌曲〈GANG〉，大玩台灣民眾最愛的「諧音梗」，至於黃小楨的〈大溪地〉則呼應巴黎奧運衝浪賽事就在大溪地。
文化部表示，來自花蓮縣的「TAI身體劇場」帶來2013年首演的作品《Tjakudayi・我愛你怎麼說》，舞者身著黑衣緩慢移動身體，而從沉穩的念誦低吟直到高亢引吭、齊聲高歌皆是清唱，搭配隨之加快的踩踏聲，即便周邊場館歡騰喧鬧，台灣館此時的「靜」也讓現場聽不懂歌詞的法國觀眾直呼，「非常感動，體會到一股平靜力量及人與人間的情感連結。」
TAI身體劇場藝術總監暨編舞家瓦旦・督喜（Watan Tusi）說明，《我愛你怎麼說》的創作靈感來自團員朱以新（Ising Suaiyung）的小說《你怎麼說》，描繪vuvu（奶奶）的愛情故事，透過排灣族情歌、童謠與舞蹈，傳遞部落不同階級的感情糾葛及對土地真摯的情感，希望藉由台灣山林沈穩的聲音力量，回應現代紛亂的社會。
至於站上國際舞台，是否擔心觀眾會看不懂演出，瓦旦・督喜提出不同的看法，「我蠻希望大家看不懂，因為看不懂反而能讓大家對自己文化、土地的覺醒。」他也指出，「台灣本來就是世界上的某個島嶼，我們已經在世界裡面了，我們不用走向世界，世界已經走向我們。」
文化部表示，首張專輯就獲得金曲獎「最佳客語專輯獎」的邱淑蟬擔任演出的壓軸，她以客語搭配吉他，溫柔的帶來思念阿公、阿嬤的〈望〉、〈影仔，影仔〉，以及寫給故鄉高雄「一封情書」的〈所在〉。
邱淑蟬指出，最想藉由歌曲傳達的是陪伴與愛，雖然原先擔心無法透過語言分享創作的故事，但是經過兩場的演出後就發現「大家對音樂的感覺都是非常直覺的」，因此只要真誠表達，觀眾都能感受出來，她也開心分享現場媒體對她的鼓勵，「演出是讓台下最多觀眾互相擁抱的一場。」
文化部表示，文化奧運即將迎接最後3天的壓軸演出，DJ妖嬌、小事製作、妮妃雅與瘋家即將登場，其中妮妃雅特別預告將在「Nymphia Wind 妮妃雅瘋」YouTube頻道，連續3天帶來現場直播。
另外，文化部提到，法國時間8月9日下午5時至11時，文化奧運台灣館特別邀請全球奧運選手一起進場共享勝利，歡迎大家持續去到「台灣文化前進巴黎奧運」官網、文化部臉書粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手與文化奧運團隊的精彩表現。
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