奧運桌球／樊振東擊敗眼鏡弟！中國3：0橫掃法國　連5屆闖金牌戰

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法國上一場擊敗巴西，而中國則是戰勝韓國，雙方在4強戰交鋒，中國挾著自北京奧運以來的4連霸餘威而來，而法國則是希望藉由地主優勢完成爆冷，雙方來爭搶金牌戰的另一張門票門票。
第一點雙打法國派出Simon Gauzy／Alexis Lebrun組合，對決中國馬龍／王楚欽，首局法國一路領先率先取得局點，中國後來居上以12：10先下一城。「龍王組合」完成熱機後，第二和第三局都勢如破竹，分別以11：5、11：2拿下，先取一點。
樊振東、王楚欽連拿兩勝 中國橫掃地主法國
第2點由雙方第一單打樊振東對決「眼鏡弟」Felix Lebrun，樊振東在單打戰就曾擊敗Lebrun，這次再度交手，樊振東先以11：3拿下，但第2局遇到亂流連續丟分，被對手連拿6分，但他仍頂住壓力以13：11再下一城。第3局Lebrun頂住壓力，以11：8拿下。第4局雙方多次來回拉鋸，最終樊振東錯過5個賽點後才以16：14拿下。
第3點由「眼鏡哥」Alexis Lebrun對決世界球王王楚欽，首局先以11：7先下一城，第2局王楚欽11：8扳回一城。第3局雙方比分咬得很緊，王楚欽11：9驚險拿下。第4局開局連拿4分，拉開分數，以11：1拿下，也幫助中國直落3點取勝。
從2008年北京奧運桌球以男團取代男雙項目開始，中國在這個項目從未輸過，連續4屆拿下金牌，更可怕的是，這4屆奧運他們加起來總共只輸掉3點，包括倫敦奧運輸過俄羅斯雙打Aleksey Grigoryevich Smirnov／Kirill Skachkov和Timo Boll，里約奧運敗給過許昕。
馬龍從2012年倫敦奧運開始，連續參加了3屆都拿下金牌，如果本屆可以隨隊衛冕，他將拿下團體賽的第4金，如果加上男單2金，這同時也是他生涯奧運的第6面金牌。
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