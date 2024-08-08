「非核家園非民進黨意識形態！」　賴清德：反核、擁核不是是非題

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賴清德致詞時表示，為因應全球氣候變遷、全球性傳染疾病的影響，及全球地緣政治變化的挑戰，他在就職滿月時，特別宣布總統府將成立國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會，以及全社會防衛韌性委員會。
賴清德指出，這三個委員會，希望能夠發揮三大功能，要成為「社會參與的平台」、「社會溝通的橋梁」、以及「政策效能的引擎」，這代表政府有決心，透過多元對話的方式，凝聚社會共識，讓國人團結一致，來面對攸關全球及台灣未來發展的重大挑戰。
賴清德說，這三個委員會的組成，都是秉持「跨領域」、「跨世代」、「跨主張」的衡平原則，以國家氣候變遷對策委員會為例，有8位部會首長投入，且由環境部長彭啓明擔任執行秘書，但國家氣候治理的涵蓋面既廣且深，需要公私協力、共同努力，也因此，這個委員會的非官方委員的比例，占了百分之65，女性委員的比例是百分之28.5。
賴清德提到，產業界代表有6位，非常感謝彭双浪、賴博司、曹世綸、程淑芬、林筱玫，以及台電曾文生董事長等企業代表的加入，讓台灣氣候和能源治理的戰略思維，能夠橫跨傳統、跨領域及跨高科技產業，也兼顧AI與國際綠色金融新時代的產業需求，前瞻未來、更接軌國際。
在公民代表上，賴清德說，與產業界代表人數相同，邀請了施信民、李根政、趙家緯、何宗勳、黃品涵、陳惠萍等6位「跨世代」的環境運動先鋒參加，每一位都是環境運動、第一線努力的代表，「非常感謝各位的加入，也期待我們一起擴大和公民社會的對話，共同參與改變體制的深度和廣度」；此外，也邀請了跨領域的學者專家，非常感謝林子倫、周桂田、曾重仁、蘇慧貞4位專家的參與，各位分別有人文、理工、衛環、以及醫學公衛的背景，讓大家可以更全面地掌握氣候變遷的議題。
賴清德說，在極端氣候的衝擊下，有越來越多的專家提醒，人類現在所經歷的每一年夏天，都會是「餘生最涼的夏天」，看到百年大旱與暴雨風災，越來越是夾雜而至，在過去8年民進黨執政期間，抗旱和防水災的應變中心，接連甚至同時開設的次數，就至少19次之多。
賴清德提到，上個月底，強颱凱米對嘉義以南四個縣市，帶來致災性降雨，不論是平地或山區的單日累積雨量，都跟2009年莫拉克颱風同等級，部分區域甚至超過莫拉克颱風，依據農業部的統計，全國農業產物及民間設施的損失，目前已經超過數10億元，面對極端氣候所造成的極端降雨，或是高溫熱浪等災害，對任何一個國家來說，都是非常艱鉅的挑戰。
賴清德表示，突如其來的天災，像是急性感冒，而全球氣候變遷，則像是慢性疾病，但無論是急是緩，大家都有責任，持續加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，不斷強化國家永續發展的韌性，而他也知道，台灣的供電穩定，不僅僅是台灣社會關心的議題，更是國際供應鏈關切的焦點，這陣子，各界對於核能的議題，也有很多的討論。
賴清德指出，20幾年前，他在當立委時，跟許多跨黨派委員，提案制定《環境基本法》，這部法律被稱為「環境憲法」，也是首次將「非核家園」四個字入法，在第23條條文寫道：「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，雖然，當時是民進黨在中央執政，但當時的民進黨並不是國會多數，《環境基本法》，能夠在朝野共識下完成立法，也證明「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。
賴清德期盼，希望透過這個委員會，能夠讓大家知道，能源議題絕對不是簡單的、只是「反核」或「擁核」的「是非題」，在國家氣候治理中的每一個決策，勢必都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」，才能夠誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。
賴清德表示，他要告訴大家，有不同主張的立場，是民主的日常，有多元的意見，更是民主最難能可貴之處，他期待，藉由這個委員會的討論，2300萬台灣人民都能體會到，「我們可以有不同的立場，但我們只有一個台灣；我們可以有不同的主張，但我們只有一個共同的目標，就是讓國家永續發展」。
賴清德強調，大家共同的任務，就是多元思考，集思廣益，群策群力，為國家永續發展擬定戰略，進一步讓台灣社會凝聚共識，他要再次感謝大家願意承擔重責大任，待會也請各位踴躍發言，分享專業和經驗，「我們一起解決問題，讓台灣持續往前邁進」。