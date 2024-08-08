影／麟洋配巴黎奧運奪金！蔣萬安曝：看金牌戰當下心臟快跳出來
台灣羽球好手李洋、王齊麟代表中華台北隊，在本屆巴黎奧運羽球男雙比賽蟬聯金牌。台北市長蔣萬安日前宣布，加碼頒發300萬元的連霸專項獎金給王齊麟外，更表示要在北市打造國際級的羽球場館。蔣萬安今（8）日表示，他和太太石舫亘看金牌戰當下「心臟都快跳出來」。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安上午出席「2024天下城市高峰論壇」，並接受聯訪。媒體詢問北市羽球館建造規劃，蔣萬安表示，其實市府在去年就在做整個規劃與籌辦，目前盤點在北市科舊洲美國小校址很適合，預計地下2層、地上3層，大約8400平方公尺面積，希望能夠符合國際級標準，也就是包含4到5面競賽場地，2面暖身場地，另外可以容納6500席觀眾席，同時包括場地鋪設、燈光、空調、風速管控都要符合國際標準。
蔣萬安說，如果未來有這樣世界級的場館，結合小巨蛋、和平籃球館，可以因應國內外各項等級的賽事。
蔣萬安下午出席台北市體育總會舉辦首屆「台北市市長盃羽球錦標賽」，蔣萬安致詞時表示，觀看「麟洋配」在奧運賽場上的金牌戰，當時他和太太守在螢幕前，心臟都快跳出來，「最後看到『麟洋配』拿金牌在頒獎一起唱著國旗歌，讓我們非常感動」。