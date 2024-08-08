秀IBA主席昔新聞 吳欣岱：原來這就是抹黑林郁婷的原因！
奪金呼聲高的台灣女將林郁婷，今凌晨出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤4強賽，成功挺進金牌戰，但卻無端捲入性別爭議，國際拳擊總會（IBA）抨擊林郁婷在2022年檢測就有問題，更稱荷爾蒙失衡讓其比其他選手更具威脅性。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱秀出IBA主席去年擦參訪中國，並有計畫要和中國合作成立教育機構，也難怪在日前記者會上，主席語無倫次稱「台灣是中國的一個省」，可以看出，IBA已經幾乎是中國的形狀，在奧運這麼崇高的國際賽事中，都已經學會用極端地性別議題攻擊台灣選手。
記者陳威叡／台北報導
「原來這就是IBA為什麼要抹黑我國選手的原因！」吳欣岱表示，看了臉書粉中「聲量看政治」才知道，IBA主席去年探訪中國，考察各城市拳擊設施，並有計畫要和中國合作成立教育機構。難怪IBA主席在記者會上，面對記者詢問是否有證據的時候，會完全語無倫次地說「台灣是中國的一個省」。
吳欣岱表示，感染中國病毒不只會頭腦不清，腦子裡也只剩下共產政權灌輸的意識形態，看到IBA官網，主席被記者訪問時的發言稱「運動高於政治，當運動開始時，所有辯論與衝突必須結束。」還稱讚中國「是一個偉大的威權國家，懂得如何捍衛自己的獨立性。」
吳欣岱說，可以看得出來，IBA已經幾乎是中國的形狀了，不只是主席開始為威權政權擦脂抹粉，竟然在奧運這麼崇高的國際賽事中，都已經學會用極端地性別議題攻擊台灣選手。
最後吳欣岱強調，支撐林郁婷就是支撐捍衛自己的存在，就是對抗極權對民主國家的打壓。