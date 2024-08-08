百億提升行人安全！內政部多面向推展　盼2050年達成行人零死亡

我是廣告 請繼續往下閱讀
國土管理署報告指出，配合行人交通安全設施條例制定，故同步執行「永續提升人行安全計畫」4年期計畫（113-116年），總經費400億元，由內政部及交通部分別匡列260億元及140億元，補助地方政府辦理路口行人安全設施改善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、減少路側障礙物、提升非號誌化路口安全及碰撞構圖系統開發等項目。
內政部指出，6月已公布永續提升人行安全計畫第1次全國性競爭型評選結果，共有175案獲得核定，補助總金額為27億元，第2次提案已於上月31日截止，各領域專家學者預計9月上旬進行縣市提案審議。
內政部續指，此外，111年底行政院核定「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」，由內政部及交通部分別編列41.5億元及3.5億元，內政部已協助各地方政府完成206處校園及308處路口改善校園周邊學童通行安全，預計今年將再完成200處校園及100處路口改善。
劉世芳表示，國土管理署今日分享地方政府整體規劃完整人行環境，透過不同計畫及經費，分期施作之成功案例，如新北市板橋區忠孝國中周圍人行及通學環境改善工程，改善後實際增加庇護島、路口人行道擴大及增設安全停等空間及綠底行穿線等措施，明顯提升用路人安全保障，指示國土管理署在與地方政府進行法規或宣導說明時，要把優良案例及工程改造經驗分享給更多縣市及民眾知道，讓改善措施能夠發揮效益；另「全民參與街道改善平台」已於7月底截止，目前提案路段681處，投票數12,064票，得票超過門檻且於前十名者，可獲得全額補助規劃設計及工程費用。
劉世芳最後表示，人行安全路網的串聯及洗刷台灣是人行地獄的惡名，必須透過中央、地方與民眾共同合作，才能使通行環境之建置更加完善，有效保障行人通行安全及落實用路人互相尊重，邁向2050年「行人零死亡」目標。最後裁示時強調，有關行人交通安全設施條例施行細則頒訂、中央與地方應分別研擬行人交通安全設施推動計畫等，請國土管理署積極研商並如期辦理。