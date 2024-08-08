奧運400公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運男籃／美國搶金關鍵一戰！詹皇交鋒Jokic　4強轉播資訊一次看

▲「詹皇」LeBron James、Stephen Curry 、Kevin Durant等人領軍的美國隊，將在巴黎奧運4強賽交手歐陸強權塞爾維亞，雙方前2次碰頭，都是美國隊以二位數分差取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James、Stephen Curry 、Kevin Durant等人領軍的美國隊，將在巴黎奧運4強賽交手歐陸強權塞爾維亞，雙方前2次碰頭，都是美國隊以二位數分差取勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

美國搶金關鍵一戰！巴黎奧運男籃賽事進入白熱化的4強賽階段，今（8）日晚間11點30分，率先由地主法國隊「雙塔」Victor Wembanyama、Rudy Gobert，交手世界盃冠軍德國，而明（9）日凌晨3點30分，則會是由「詹皇」LeBron James、Stephen Curry 、Kevin Durant等人領軍的美國隊，再度交鋒以Nikola Jokic為核心的歐陸強權塞爾維亞。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理，本次奧運男籃賽事的4強賽程，以及轉播資訊：

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美國握有對戰優勢　世界盃冠軍強碰地主

包含熱身賽及小組賽，美國男籃在本屆奧運會上和塞爾維亞交手過2次，且都以二位數分差取勝，在對戰歷史上握有優勢。雖然美國隊陣中有「AD」Anthony Davis、Joel Embiid、Bam Adebayo等全明星級的長人，但面對腳步靈活且有優異傳球視野，甚至還有外線投射能力的Jokic，依然難以完全封鎖。

不過對於美國隊的一大利多在於，塞爾維亞在前場8強賽中，面對澳洲一路鏖戰到延長賽，才成功完成半場24分落後的逆轉。反觀美國隊，交手實力有落差的巴西，12人輪番上陣，輕鬆以35分差前進4強。

更重要的是，當Jokic不在場上時，塞爾維亞剩餘球員幾乎難以抗衡美國，因此有相當高的機率在面對美國的4強賽中，上場達到30分鐘以上，或甚至接近40分鐘也不無可能。屆時前場比賽消耗的體能差異，可能就會有影響戰局。

而另外一場4強賽，將由讓退役NBA球星「德國坦克」Dirk Nowitzki稱為「史上最好世代」的德國隊，對陣力求將金牌留在自家的地主隊法國。德國隊打法內外兼具，外線有國際賽發揮突出的Dennis Schroder坐鎮，內線則交給Wagner兄弟，能否扛下地主「雙塔」的攻擊，以及法國的板凳暴徒Evan Fournier會否再次爆發，都是比賽的觀賽重點之一

▲法國Evan Fournier在第四節大爆發，替補上陣轟下15分。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國Evan Fournier（右）在對上加拿大比賽的第四節大爆發，替補上陣轟下15分。（圖／美聯社／達志影像）

🏀2024巴黎奧運男籃轉播資訊：
 

2024巴黎奧運男籃線上看平台：
 

Hami Video（部分賽事轉播免費）
 


2024巴黎奧運男籃電視轉播：
 

中華電信MOD（轉播表
 

愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）


▲巴黎奧運男子籃球八強賽，塞爾維亞在NBA年度MVP Nikola Jokic全能演出下逆轉比分，儘管正規賽被澳洲後衛「澳洲王」Patty Mills投進高難度追平球，但延長賽在Jokic連拿4分下仍力退澳洲，最終以95：90搶進4強（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子籃球八強賽，塞爾維亞在NBA年度MVP Nikola Jokic全能演出下逆轉比分，儘管正規賽被澳洲後衛「澳洲王」Patty Mills投進高難度追平球，但延長賽在Jokic連拿4分下仍力退澳洲，最終以95：90搶進4強（圖／美聯社／達志影像）

🏀2024巴黎奧運男籃賽程表：


📌8月8日賽程（4強）：
 

組別    

 時間     

 出賽國家
4強

 23:30

 法國 vs 德國

📌8月9日賽程（4強）：
 

組別    

 時間     

 出賽國家
4強

 03:00

 ⭐️美國 vs 塞爾維亞

📌8月10日賽程（銅牌戰）：
 

組別    

 時間     

 出賽國家
銅牌戰

 17:00

 未定

📌8月11日賽程（金牌戰）：
 

組別    

 時間     

 出賽國家
金牌戰

 03:30

 未定

▲巴黎奧運男籃項目，美國曾在熱身賽、小組賽2度擊敗塞爾維亞，並將在4強再度碰頭，總教練Steve Kerr認為，因為獲勝2次所以才要更謹慎應戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男籃項目，美國曾在熱身賽、小組賽2度擊敗塞爾維亞，並將在4強再度碰頭，總教練Steve Kerr認為，因為獲勝2次所以才要更謹慎應戰。（圖／美聯社／達志影像）

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