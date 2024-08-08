奧運男籃／美國搶金關鍵一戰！詹皇交鋒Jokic　4強轉播資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
包含熱身賽及小組賽，美國男籃在本屆奧運會上和塞爾維亞交手過2次，且都以二位數分差取勝，在對戰歷史上握有優勢。雖然美國隊陣中有「AD」Anthony Davis、Joel Embiid、Bam Adebayo等全明星級的長人，但面對腳步靈活且有優異傳球視野，甚至還有外線投射能力的Jokic，依然難以完全封鎖。
不過對於美國隊的一大利多在於，塞爾維亞在前場8強賽中，面對澳洲一路鏖戰到延長賽，才成功完成半場24分落後的逆轉。反觀美國隊，交手實力有落差的巴西，12人輪番上陣，輕鬆以35分差前進4強。
更重要的是，當Jokic不在場上時，塞爾維亞剩餘球員幾乎難以抗衡美國，因此有相當高的機率在面對美國的4強賽中，上場達到30分鐘以上，或甚至接近40分鐘也不無可能。屆時前場比賽消耗的體能差異，可能就會有影響戰局。
而另外一場4強賽，將由讓退役NBA球星「德國坦克」Dirk Nowitzki稱為「史上最好世代」的德國隊，對陣力求將金牌留在自家的地主隊法國。德國隊打法內外兼具，外線有國際賽發揮突出的Dennis Schroder坐鎮，內線則交給Wagner兄弟，能否扛下地主「雙塔」的攻擊，以及法國的板凳暴徒Evan Fournier會否再次爆發，都是比賽的觀賽重點之一。
🏀2024巴黎奧運男籃轉播資訊：
2024巴黎奧運男籃線上看平台：
Hami Video（部分賽事轉播免費）
2024巴黎奧運男籃電視轉播：
中華電信MOD（轉播表）
愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）
🏀2024巴黎奧運男籃賽程表：
📌8月8日賽程（4強）：
| 組別
| 時間
| 出賽國家
| 4強
| 23:30
| 法國 vs 德國
📌8月9日賽程（4強）：
| 組別
| 時間
| 出賽國家
| 4強
| 03:00
| ⭐️美國 vs 塞爾維亞
📌8月10日賽程（銅牌戰）：
| 組別
| 時間
| 出賽國家
| 銅牌戰
| 17:00
| 未定
📌8月11日賽程（金牌戰）：
| 組別
| 時間
| 出賽國家
| 金牌戰
| 03:30
| 未定
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。