江坤俊密謀復出？父親節向天下的爸爸喊17字被怒轟：怎麼好意思
知名外科醫生江坤俊一直以「暖男、愛家」的形象出現在大眾面前，沒想到，上月竟被爆出出軌女護理師和性騷擾營養師、主播鄭凱云等桃色醜聞，形象大受打擊的他不僅請辭主持多年的健康節目，手上的代言也幾乎掉光，事發至今1個月過去，今（8）日首度發聲的江坤俊，稍早在臉書寫下父親節快樂的祝福，再次引起討論。
記者史平旭／綜合報導
自上月江坤俊被爆出性騷擾、不倫等事件後，臉書貼文停留在7月9日時所發布的澄清貼文，強調自己絕無性騷擾，之後便沒再更新，演藝事業也全數暫停，幾乎隱身。沒想到，時隔1個月江坤俊終於出現，但僅上傳一張父親節的長輩圖，配文寫下：「祝我的父親和全天下的爸爸，父親節快樂！」雖然吸引不少粉絲來到留言區祝福，但也被狂酸：「勇於承認錯誤、承擔責任就是最好的父親節禮物」、「你爸知道你性騷擾嗎」、「怎麼好意思出來，真夠不要臉！」
江坤俊在上月月初遭爆料偷吃護理師，才剛與妻子劉藺秦發布共同聲明強調家庭沒有出狀況後，又被爆出過去曾性騷擾一起合作《健康2.0》的主播鄭凱云，並且鄭凱云也證實此事。如今，江坤俊沉默了1個月後突然現身，不免讓外界猜疑此舉是為復出做準備，提前「試水溫」。
※【NOWnews 今日新聞
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