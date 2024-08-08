巷仔內／林郁婷性別爭議　中俄「組合拳」聯手亂奧運

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自2014年索契冬季奧運後，俄羅斯就因為濫用禁藥遭國際奧委會禁賽，因此包含2018年平昌冬奧、2020年東京奧運、2022年北京冬奧，俄羅斯都只能以「俄羅斯奧會（ROC）」為名參與奧運賽事。
而在2022年俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後，俄羅斯與友軍白俄羅斯所有運動團體項目幾乎被全球禁賽，在此次巴黎奧運上，俄羅斯選手僅被允許以中立身份參加巴黎奧運和帕運，而在奧委會開通個人名義管道的當下，也曾遭到來自烏克蘭的強烈反對。
此次俄羅斯的參賽人數從上屆東京奧運的335人銳減到剩下15人，在國際奧委會的強力檢視之下，邀請了36名俄羅斯運動員和24名白俄羅斯運動員，其中只有15名俄羅斯人和17名白俄羅斯人接受了邀請，雖然俄羅斯表示不打算抵制奧運會，但包含舉重和體操等項目皆宣布反抵制奧運會，可見其撕破臉的程度。
去年6月國際奧會以國際拳總未進行整頓與財務改革為由，撤銷對國際拳總的認可，要知道，國際拳總目前的主席克列姆列夫（Umar Kremlev）不僅是俄羅斯籍，更曾被指黑道背景，而國際拳總總部雖位於瑞士，但其資金來源為俄羅斯國營能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司，幾乎可說是俄羅斯資金直接介入。
拳擊是俄羅斯在全球體壇的少數還能作為主事者的運動項目，被拔掉正當性後宛如飛鳥折翼，對於林郁婷和阿爾及利亞選手凱莉芙的指控頓時成為其鬧上國際版面的手段。
今日俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）公開指責，更加坐實了政治與體育環環相扣，他在聯合國會議上公開先是公開指責西方國家壟斷奧運，還將LGBT（男女同性戀者、雙性戀者、跨性別者）議程強加於世界其他地區，並以一副女性代表人的身分為了女性權利和尊嚴抱屈。
俄羅斯只能趁隙拉攏友軍，中國、土耳其儼然成為左右羽翼
俄羅斯在俄烏戰爭後幾乎遭全球體壇封禁，但中國和土耳其並未加入這波行列，可由一些事件看出樣貌。
不敢前往巴黎開會只能視訊線上直播攻擊林郁婷的國際拳總主席克列姆列夫，在2023年造訪中國，與中國拳擊協會商討未來拳擊巡迴賽事的想法和規劃，事實上，俄羅斯以及中亞各國對於參與拳擊項目相當踴躍，而這些國家至今多半仍與俄羅斯保持一定程度友好關係，因此俄羅斯若能綁定擁有一定人口基數的中國，就能藉此在拳擊上以對抗其他國家，至少能達到玉石俱焚效果。
在具俄羅斯背景的國際拳總被踢出奧委會後，拳擊界重新另立全新組織「世界拳擊聯盟」（World Boxing）為新管理機構，並於2023年成立，但該組織目前僅擁有37國的拳擊協會加入，數量遠遠少於IBA，目前也還未獲IOC承認。
至於土耳其，從俄烏戰後，土耳其始終沒有加入由美國及北約發起的經濟制裁行動；反而還一度強化與俄羅斯的軍事和經濟關係。在運動賽事上，以去年7月份為例，土耳其足球超級聯賽費內巴切隊參加在聖彼得堡舉行的季前熱身錦標賽，要知道，俄羅斯在挑起戰爭後，已被拒絕參加國際足聯和歐洲足聯的賽事；除此之外，土耳其也是俄羅斯運動員被全球封禁的少數綠洲，不少職業排球選手在戰爭爆發後選擇加入土超聯賽。
土耳其選手今日在賽場上對林郁婷比出X手勢，除了不具風度之外，也更加看出包含土耳其在內等國拳擊手仍採取與國際拳總相近立場。
林郁婷事件，中俄資訊戰無所不在
整起事件爆發除了檯面上的哈利波特作者JK羅琳如瘋狗般狂咬之外，一些社群帳號和留言也達到推波助瀾的效果，自稱自己是媒體的帳號《REDUXX》頻頻發文攻擊，且不斷轉發IBA訊息，並引用國際拳總主席在俄羅斯官媒塔斯社(TASS)指控林郁婷染色體的說法，在奧運期間宛如成了國際拳總的官媒。
與此同時，這些網路訊息獲得英國每日郵報等八卦小報關注，進而導致訊息被大量擴散開來，讓本就擅長網路輿論戰的俄羅斯和中國有機會趁虛而入。
若在社群平台X上搜尋Lin Yu Ting，台灣民眾可發現，那與國內輿論是完全不同的世界，眾多留言一面倒謾罵、言語霸凌，攻擊的程度完全超乎大家所想像，直接用男拳擊手酸她的多到數不清，而這些帳號幾乎是照三餐定時攻擊；與此同時，許多帳號大量製作林郁婷暴打對手的畫面剪輯，中國在社群平台X也沒放過打擊台灣的機會，從留言區塊挑撥，並跟進一些英文帳號轉發影片，試圖讓林郁婷不只在英語圈的世界中話語權受限，連中文圈的都試圖洗記憶達成打壓台灣的目的。
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