獨／大麻CEO遭外交部切割 一張照打臉：芝處長問題很大不查嗎？
外交部7月籌組跨黨派團赴美觀選，近日因週刊爆料國民黨副執行長凌濤耍官威怒罵外交官，牽扯出一連串爭議。民進黨觀選團被爆赴美期間跟大麻供應商CEO用餐，外交部今撇清稱，是訪團自行安排行程。不過，知情人士提供一張民進黨觀選團與大麻供應商CEO餐敘的照片，駐芝加哥辦事處政治組副組長就被上級指派出席，還坐在該CEO旁邊，「駐芝加哥辦事處長問題很大，外交部不查嗎？」
記者余祥／台北報導
凌濤遭週刊爆料，不滿購物時間不夠，發飆怒轟外館安排行程偏心民進黨團員、抱執政黨大腿，甚至爆出強行勸酒；但凌濤親上火線還原事實真相，是因為外館行程安排偏心民進黨，駐芝加哥辦事處長類延峰更以揶揄口吻開口唱出「真正高興地見到你」、還問「購物愉快嗎」，才引爆口角，據了解，「凌濤抗議的是這位處長」，從頭到尾都跟外交部年輕隨行人員無關。
國民黨副發言人康晉瑜更揭露，民進黨觀選團赴美期間與大麻供應商CEO餐敘，且該名人士還疑似涉入兒童性虐待；民進黨澄清稱，大麻在當地合法化，外交部表示，對於訪團自行安排行程，沒有評論。
不過，知情人士提供一張該場餐敘的合照，裡面就有政治組副組長與會，就坐在大麻供應商CEO的隔壁，觀選團的行程都是芝加哥辦事處安排的，合理推測就是駐芝加哥辦事處長類延峰派人陪吃，問題這麼大，難道外交部不查嗎？是不是又坐實「該高層巴著執政黨大腿」？
且知情人士提及，該處長在團員反應芝處安排未盡政黨平衡之際，竟回「我不是來陪各位了嗎？」顯示出其不耐及傲慢。最直接違反規定的是，該處長參加共和黨全代會，還精心配戴準備已久的「共和黨袖扣」，讓人感受台灣外交人員是否早已押寶川普，若現任拜登政府、民主黨要員、AIT看到袖扣，又會如何解讀台灣外館的作為？「對台灣外交根本是傷害」，外交部及駐美處真的該好好管一管。