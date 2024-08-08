Official髭男dism「12／15台北小巨蛋開唱！最便宜800　8／19開搶

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值得一提的是， 「Official髭男dism」在2019年發行的單曲〈Pretender〉MV是在台灣拍攝！以富有台北獨特氛圍的街景畫面，穿插團員在西門町屋頂的熱唱交錯剪接，讓〈Pretender〉在多個榜單上獲得佳績，不僅YouTube點擊率累積突破5.2億次，也讓 「Official髭男dism」一舉登上2019年《NHK紅白歌唱大賽》表演。
「Official髭男dism」的團名意思是「即使到了適合留鬍子的年紀，這群團員們也要繼續創作讓人心動的音樂。」而「Official髭男dism」在日本開啟的巨蛋巡演場場完售，吸引近30萬名觀眾，亮眼成績體現他們在日本的超高人氣；所以他們這趟初次訪台消息一出，驚豔許多歌迷，屆時勢必掀起搶票廝殺戰。
《Official髭男dism 2024 Rejoice亞洲巡迴演唱會》演唱會資訊：
演出日期：2024年12月15日（日）18：00
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：800、1800、2400、2800、3200、3600、4200
會員購買：8月9日（五）12：00至8月13日（二）23：59
一般售票：8月19日（一）12：00
售票系統：寬宏售票、全國萊爾富 、OK便利商店