奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運現場／跆拳甜心羅嘉翎不敵黎巴嫩！無緣8強等待敗部復活機會

▲台灣女子跆拳道57公斤級選手「國民女友」羅嘉翎帶傷出征巴黎奧運，首戰16強對決黎巴嫩好手Laetitia Aoun。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣女子跆拳道57公斤級選手「國民女友」羅嘉翎帶傷出征巴黎奧運，首戰16強對決黎巴嫩好手Laetitia Aoun。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024巴黎奧運進入尾聲，跆拳道項目今（8）日在著名地標巴黎大皇宮開打，台灣唯一代表「國民女友」羅嘉翎出戰女子57公斤級，首戰16強對上第11種子的黎巴嫩好手Laetitia Aoun。經過兩回合的交戰，羅嘉翎以0：2不敵黎巴嫩選手Aoun，無緣直接晉級8強，必須靠著Aoun挺進到金牌戰，羅嘉翎才能取得敗部復活機會。去年羅嘉翎因腳踝疲勞性骨折受傷，這讓她多次在比賽中帶傷奮戰，成功獲得奧運門票。不過，自從去年12月大獎賽受傷之後，至今未參加過任何一場正式的實戰比賽，不過第一場，她就因為傷勢影響落敗，賽後也留下眼淚，並跛著腳離開賽場

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羅嘉翎傷勢無法全力　台灣奪牌無望

台灣奪牌就看羅嘉翎，她也是唯一代表，不過第一回合剛開始，羅嘉翎憑藉身高優勢控制距離，利用前腳試探，接著後腳第二波攻擊可惜沒有得分，比賽剩餘11秒，Aoun上端攻擊得手，羅嘉翎回敬中端攻擊。之後雖然羅嘉翎上端攻擊得手，但經影像回放後，改判取消3分，羅嘉翎以2：4不敵Aoun，先輸掉第一回合。

第二回合，羅嘉翎嘗試上端攻擊，剩餘33秒時，羅嘉翎遭對手上端攻擊擊中，羅嘉翎靠著中端攻擊追回2分，但最終羅嘉翎未能上演逆轉，以2：3輸掉該回合，兩回合0：2不敵黎巴嫩Aoun，本屆奧運能否取得敗部復活的機會，得要看黎巴嫩選手Aoun是否可以一路挺進到金牌戰。

羅嘉翎在2016年和2018年的世界青少年錦標賽中摘金，成為台灣首位兩度獲得世青賽金牌的選手。她在東京奧運上嶄露頭角，獲得了「國民女友」的稱號。此外，她在2022年和2023年的世界錦標賽，以及成都世大運、杭州亞運中都收穫銀牌。

去年羅嘉翎因腳踝疲勞性骨折受傷，這讓她多次在比賽中帶傷奮戰，成功獲得奧運門票。不過，自從去年12月大獎賽受傷之後，至今未參加過任何一場正式的實戰比賽，教練劉聰達指出，巴黎奧運之前為羅嘉翎舉辦一場模擬賽，但她因傷勢不適退賽，成為羅嘉翎奪牌的最大挑戰。

台灣跆拳道在歷屆奧運一共斬獲2金、1銀和6銅，一直是奧運重要獎牌庫。然而，隨著比賽改採電子護具，以及全球對跆拳道的大力推廣，台灣的競爭力有所下降。在2016年里約奧運，台灣跆拳道選手未能拿下任何一面獎牌。上屆東京奧運中，台灣派出4名跆拳道選手參賽，僅羅嘉翎獲得一面銅牌。

▲跆拳道女神羅嘉翎今（8）日下午出戰57公斤級賽事，結果不敵黎巴嫩好手，連敗兩回合首輪止步。（圖／美聯社／達志影像）
▲跆拳道女神羅嘉翎今（8）日下午出戰57公斤級賽事，結果不敵黎巴嫩好手，連敗兩回合首輪止步。（圖／美聯社／達志影像）
▲跆拳道女神羅嘉翎今（8）日下午出戰57公斤級賽事，結果不敵黎巴嫩好手，連敗兩回合首輪止步。（圖／美聯社／達志影像）
▲跆拳道女神羅嘉翎今（8）日下午出戰57公斤級賽事，結果不敵黎巴嫩好手，連敗兩回合首輪止步。（圖／美聯社／達志影像）

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