美超微股價重挫市值縮水逾400億　謝金河：今年飆股最大啟示錄

推身心財健康創新解方！國泰金參展亞太永續博覽會　揪民眾闖3關

▲國泰金控參與「2024亞太永續博覽會」，以3大永續主軸「氣候、健康、培力」設計「2050淨零保齡球、FitBack健康吧、零事故研究所」闖關互動體驗，引領民眾透過參與提升永續意識。（圖／國泰金控提供）
▲國泰金控參與「2024亞太永續博覽會」，以3大永續主軸「氣候、健康、培力」設計「2050淨零保齡球、FitBack健康吧、零事故研究所」闖關互動體驗，引領民眾透過參與提升永續意識。（圖／國泰金控提供）

記者顏真真／台北報導

全球剛經歷了地球近代史上最熱的一天（7/22），氣候變遷不僅屢創高溫紀錄，也正衝擊大至政府企業，小至個人的生存。國泰金控秉持「永續金融 說到做到」精神，透過金融核心職能3大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，今（8）日起連3天參與「2024亞太永續博覽會」，將金控業首家永續金融社群「國泰永續識務所」概念復刻在展區，設計「2050淨零保齡球、FitBack健康吧、零事故研究所」等闖關互動體驗，凡成功闖關即可機會領取限量環保杯等好禮，引領民眾透過參與提升永續意識，朝身心財健康邁進。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰作為永續金融先行者，在氣候金融扮演關鍵角色，積極響應氣候倡議，與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作，以企業議合引領產業轉型，作為氣候先鋒，創造多項台灣首家紀錄，包括首家加入RE100倡議的金融機構、完成首件遵循赤道原則專案融資、首家主辦離岸風電保險保障的產險公司等。

▲國泰金控用「2050淨零保齡球」象徵淨零目標透過企業議合、能源轉型、永續金融、公私協力一路順暢擊出strike!。圖為國泰金控總經理李長庚 。（圖／國泰金提供）
▲國泰金控用「2050淨零保齡球」象徵淨零目標透過企業議合、能源轉型、永續金融、公私協力一路順暢擊出strike!。圖為國泰金控總經理李長庚 。（圖／國泰金提供）
面對超高齡社會，國泰金旗下國泰人壽推出「FitBack健康吧」，以AI智能模組紀錄健走、心率、睡眠等多元健康任務的APP，透過多元任務與異業合作健康生態圈，提倡身心健康促進，該APP用戶數已正式突破100萬；國泰產險打造風險預防教育網站「零事故研究所」推動交通意外預防觀念，截至2023年，網站瀏覽量逾245萬人次，並走進校園提升學生對風險認知，透過風險地圖建置、實際模擬行車危險情境打造校園交通安全防護網。

維持身心健康同時，國泰金亦致力協助民眾建立良好財務健康體質，其中國泰世華銀行發布《2023台灣全民財務健康關鍵報告》，探究民眾的財務健康現況，洞悉潛在風險，推出「財務健康檢測」讓民眾免費使用，可掌握自身與同年齡/同年收者的財務健康分數差距，並獲得具體的行動方針建議，已協助近10萬人完成線上檢測。

國泰證券APP台股定期定額投資，讓小額投資人用小錢即可參與台股優質標的，創造財富一桶金；國泰投信推出「國泰泰享退　退休試算平台」，簡單3步驟就可以透過退休試算機了解「退休實現率」，推廣正確退休理財理念。

今日不僅是「2024亞太永續博覽會」開展首日，「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮也在今日舉行，其中國泰證券、國泰產險亮眼作為也獲得評審青睞，其中國泰證券拿下「台灣永續行動獎」4大獎項肯定，包含SDG3健康與福祉、SDG8就業與經濟成長、SDG10減少不平等及SDG13氣候行動等，打造健康職場環境，舉辦各項多元健康促進比賽，如健走存樹苗，全體員工總步行數達6.5億步；大腹翁小腹婆活動，全體員工共減重951公斤；推出「智慧加減碼」、「股息再投資」，堅守公平待客的初心；在全台實體分公司設立「銀色櫃檯」，為高齡族群編織緊密的守護網，落實普惠金融。

▲「2024亞太永續博覽會」今（8）日開展，並同步舉辦「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，國泰金以3大永續主軸「氣候、健康、培力」設計闖關互動體驗，引領民眾透過參與提升永續意識，國泰證券與國泰產險也獲2024亞太暨台灣永續行動獎肯定。（圖／國泰金控提供)
▲「2024亞太永續博覽會」今（8）日開展首日，同步舉辦「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，國泰證券與國泰產險榮獲2024亞太暨台灣永續行動獎肯定。（圖／國泰金控提供)
國泰產險更首度參賽就榮獲「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」雙獎肯定，在SDG08就業與經濟成長目標下，創建全新的產險智能生態圈，將ESG落實於核心職能，以「新保險數位與經濟模式」為題，從保險生命週期出發創造全新服務流程，從投保、核保、理賠到客服，透過雲端服務及數位化流程實現低碳營運，尤其在理賠階段以智能估損提升理賠效率，智能詐欺偵防強化打擊保險詐騙，使保險流程有截然不同的經營模式，推動創新保險經濟模式。

「國泰永續識務所」成立於2022年，為金控首家永續金融主題社群，以輕鬆白話的方式解析永續關鍵字與議題，並分享國內外有趣永續案例。這次「2024亞太永續博覽會」展區實體化「國泰永續識務所」概念，以「企業參訪日」為主題包裝，將國泰永續3主軸「氣候、健康、培力」以部門的形式呈現，分別設計2050淨零保齡球、FitBack健康吧、零事故研究所等互動體驗，設計「永續宣言白板」，鼓勵民眾從自身做起，許下自己能付諸行動的永續行為，拍照上傳臉書粉專還可抽現金禮券。

▲國泰金控「永續宣言白板」鼓勵民眾從自身做起，許下自己能付諸行動的永續行為。（圖／國泰金提供）
▲國泰金控「永續宣言白板」鼓勵民眾從自身做起，許下自己能付諸行動的永續行為。（圖／國泰金提供）

被冒名詐騙不堪其擾！國泰金董座蔡宏圖親喊話：網路上的不是我

淨零轉型是持久戰！國泰金董座蔡宏圖點出2關鍵　產官學者提解方

國泰金上修今年台灣GDP　估央行下半年利率續凍、打房效果待觀察

國泰金攜手中央大學　目標1年內培育200位AI、雲端、區塊鏈專才

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生