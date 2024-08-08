推身心財健康創新解方！國泰金參展亞太永續博覽會　揪民眾闖3關

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面對超高齡社會，國泰金旗下國泰人壽推出「FitBack健康吧」，以AI智能模組紀錄健走、心率、睡眠等多元健康任務的APP，透過多元任務與異業合作健康生態圈，提倡身心健康促進，該APP用戶數已正式突破100萬；國泰產險打造風險預防教育網站「零事故研究所」推動交通意外預防觀念，截至2023年，網站瀏覽量逾245萬人次，並走進校園提升學生對風險認知，透過風險地圖建置、實際模擬行車危險情境打造校園交通安全防護網。
維持身心健康同時，國泰金亦致力協助民眾建立良好財務健康體質，其中國泰世華銀行發布《2023台灣全民財務健康關鍵報告》，探究民眾的財務健康現況，洞悉潛在風險，推出「財務健康檢測」讓民眾免費使用，可掌握自身與同年齡/同年收者的財務健康分數差距，並獲得具體的行動方針建議，已協助近10萬人完成線上檢測。
國泰證券APP台股定期定額投資，讓小額投資人用小錢即可參與台股優質標的，創造財富一桶金；國泰投信推出「國泰泰享退 退休試算平台」，簡單3步驟就可以透過退休試算機了解「退休實現率」，推廣正確退休理財理念。
今日不僅是「2024亞太永續博覽會」開展首日，「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮也在今日舉行，其中國泰證券、國泰產險亮眼作為也獲得評審青睞，其中國泰證券拿下「台灣永續行動獎」4大獎項肯定，包含SDG3健康與福祉、SDG8就業與經濟成長、SDG10減少不平等及SDG13氣候行動等，打造健康職場環境，舉辦各項多元健康促進比賽，如健走存樹苗，全體員工總步行數達6.5億步；大腹翁小腹婆活動，全體員工共減重951公斤；推出「智慧加減碼」、「股息再投資」，堅守公平待客的初心；在全台實體分公司設立「銀色櫃檯」，為高齡族群編織緊密的守護網，落實普惠金融。
國泰產險更首度參賽就榮獲「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」雙獎肯定，在SDG08就業與經濟成長目標下，創建全新的產險智能生態圈，將ESG落實於核心職能，以「新保險數位與經濟模式」為題，從保險生命週期出發創造全新服務流程，從投保、核保、理賠到客服，透過雲端服務及數位化流程實現低碳營運，尤其在理賠階段以智能估損提升理賠效率，智能詐欺偵防強化打擊保險詐騙，使保險流程有截然不同的經營模式，推動創新保險經濟模式。
「國泰永續識務所」成立於2022年，為金控首家永續金融主題社群，以輕鬆白話的方式解析永續關鍵字與議題，並分享國內外有趣永續案例。這次「2024亞太永續博覽會」展區實體化「國泰永續識務所」概念，以「企業參訪日」為主題包裝，將國泰永續3主軸「氣候、健康、培力」以部門的形式呈現，分別設計2050淨零保齡球、FitBack健康吧、零事故研究所等互動體驗，設計「永續宣言白板」，鼓勵民眾從自身做起，許下自己能付諸行動的永續行為，拍照上傳臉書粉專還可抽現金禮券。