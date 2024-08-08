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龜記手搖飲喝到碎塑膠！苦主轟沒要金錢賠償卻未道歉　官方回應了

▲龜記茗品出包！網友發文控三十三茶王有長達3cm破碎塑膠片，轟「人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！」沒要求任何金錢賠償，總公司卻沒有道歉。官方還原始末回應了。（圖／翻攝自爆料公社公開版）
▲龜記茗品出包！網友發文控三十三茶王有長達3cm破碎塑膠片，轟「人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！」沒要求任何金錢賠償，總公司卻沒有道歉。官方還原始末回應了。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料食安問題頻傳，連龜記茗品也出包，今（8）日有網友發文開嗆「人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！」拍照指稱8月5日購買的三十三茶王中，竟有數個破碎塑膠片，還拿尺量最長達3cm左右，致電店家說是果汁機的某某東西破掉，直呼「我從頭到尾都沒有要求任何金錢賠償，」怒轟龜記總公司卻沒有道歉。對此，官方還原始末回應了。

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有網友今於「爆料公社公開版」發文指出，8月5日於龜記茗品購買的三十三茶王中，喝到「非常細碎像是玻璃渣的塑膠」異物，由於飲料表面都是泡沫看不到裡面，便整個倒出來，只見照片裡有數個破碎塑膠片，以一旁的量尺對照最大的碎片達3cm左右，讓他開嗆「人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！」

苦主紀錄連日來與品牌溝通的經過，提及當下致電店家說是果汁機的某某東西破掉，後續8月6日總公司來電時卻一度表示「堅持他們檢查了所有東西都沒有破損，不知道怎麼來的」，讓他火氣真正起來。該網友強調「我從頭到尾都沒有要求任何金錢賠償，只要一個誠心誠意的道歉，」怒轟龜記總公司卻沒有道歉。

▲翻攝自臉書
▲有網友喝龜記茗品手搖飲發現塑膠碎片，並怒轟總公司沒道歉。（圖／翻攝自龜記臉書）
對此，龜記茗品緊急發出聲明並還原始末，稱接到消費者的反應後由員工、店長分別道歉，「對於該消費者在飲料中發現果汁機塑膠片這件事，龜記非常抱歉讓消費者獲得這消費體驗。」總部接到消息後，立即致電關心顧客的情況，詢問身體狀況，希望協助立刻就醫進一步做檢查，也表達願意支付一切醫藥費用，同時詢問顧客的銀行帳號，希望處理退款程序。

並同時與店長及該區督導了解整個製作過程，確認飲品製作完全遵照SOP進行，經過詳細檢查，最終發現問題來自於果汁機上蓋分離造成的碎片。為了避免類似情況再次發生，已通知門店於立刻更換新款的果汁機，並加強設備檢查和維護，對於龜記全門市的店員，也將進行更加嚴格的操作培訓，確保每一步驟都符合標準操作。

▲網友發文控龜記手搖飲料裡有破碎塑膠片，轟「人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！」沒要求任何金錢賠償，總公司卻沒有道歉。（圖／翻攝自爆料功課公開版）
▲網友發文控龜記手搖飲料裡有破碎塑膠片，轟「人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！」沒要求任何金錢賠償，總公司卻沒有道歉。（圖／翻攝自爆料公社公開版）
以下為龜記茗品聲明原文：
對於該消費者在飲料中發現果汁機塑膠片這件事，龜記非常抱歉讓消費者獲得這消費體驗。

接到消費者的反應後，龜記當時的處理流程如下：
1.門店先請員工重新製作一杯飲品並送至消費者住家,也針對此事作出道歉，但消費者希望由店長作出回應。

2.該店店長立即致電予消費者道歉,而對方表達希望由總部出面道歉。

3.總部接到消息後，立即致電關心顧客的情況，詢問身體狀況，希望協助立刻就醫進一步做檢查，也表達願意支付一切醫藥費用，同時詢問顧客的銀行帳號，希望處理退款程序。

同時間，我們也立即與店長及該區督導了解整個製作過程，確認飲品製作完全遵照SOP進行，經過詳細檢查，最終發現問題來自於果汁機上蓋分離造成的碎片。

為了避免類似情況再次發生，已通知門店於立刻更換新款的果汁機，並加強設備檢查和維護，對於龜記全門市的店員，也將進行更加嚴格的操作培訓，確保每一步驟都符合標準操作。


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