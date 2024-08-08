蔡阿嘎說溜嘴！遭詐總金額「是1.5個奧運獎金」蘿拉新動作出現了

小S女兒Lily不甩中國封殺！趴地秀激辣身材曲線　水蛇腰電暈粉絲

▲女星小S（徐熙娣）的二女兒Lily（許韶恩）先前拍攝中國品牌廣告，卻因為曾稱「母語是英語」遭到封殺，她本人似乎不受影響．照舊在社群平台更新美照，火辣身材再度引發網友熱烈討論。（圖／Lily IG）
▲女星小S（徐熙娣）的二女兒Lily（許韶恩）先前拍攝中國品牌廣告，卻因為曾稱「母語是英語」遭到封殺，她本人似乎不受影響．照舊在社群平台更新美照，火辣身材再度引發網友熱烈討論。（圖／Lily IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星小S（徐熙娣）的二女兒Lily（許韶恩）年僅16歲，就因為亮眼外型、仙女氣質，讓她的一舉一動都是外界關注焦點，代言、戲約接不完。先前她拍攝中國品牌廣告，卻因為去曾稱「母語是英語」遭到封殺，她本人似乎不受影響．照舊在社群平台更新美照，火辣身材再度引發網友熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小S二女兒Lily「廣告全遭撤」！母語發言惹怒陸　品牌急下架滅火。（圖／Lily IG）
▲Lily（許韶恩）年僅16歲，就因為亮眼外型、仙女氣質，讓她的一舉一動都是外界關注焦點。（圖／Lily IG）
Lily曬趴地辣照　曼妙身材曲線電暈粉絲

Lily在IG上傳一系列照片，只見她難得將黑色長髮綁成雙馬尾，不時對著鏡頭嘟嘴、微笑，看起來青春洋溢，她身穿平口小可愛搭配長褲，趴在地上展現出曼妙身材曲線，無論是零贅肉的腰身還是翹臀，都在在顯示優良基因遺傳，讓網友忍不住直呼：「太好看了，小仙女」、「比女團還正」、「到底要怎樣才能跟妳一樣漂亮」、「林志玲的女兒好美喔。」

Lily被誇像媽媽小S的死對頭　釣出林志玲本人回應

事實上，Lily的氣質出眾，常被粉絲誇像媽媽小S的死對頭林志玲，先前小S曬出和Lily的母女合照，還開玩笑表示：「自己難得約到林志玲的女兒吃飯，很有家教、本人超美的！」Lily也配合回應：「謝謝S姐，您本人也好美、臉好小，還這麼大方地請我吃飯～」沒想到林志玲本人也親自回覆：「Lily真的好漂亮喔！喜歡喜歡，乾媽小S本人更是漂亮！女兒如此乖巧，長得又如仙女下凡真的很幸福！」意外掀起熱議。

▲（圖／Lily IG）
▲Lily在IG上傳一系列照片，趴在地上展現出曼妙身材曲線，無論是零贅肉的腰身還是翹臀，都在在顯示優良基因遺傳。（圖／Lily IG）
▲Lily不僅接下親媽小S的梗，林志玲也加入這場「認親大會」反串Lily親媽。（圖／elephantdee IG）
▲Lily不僅接下親媽小S的梗，林志玲也加入這場「認親大會」反串Lily親媽。（圖／elephantdee IG）
Lily過去言論遭挖　慘遭中國封殺

Lily先前成為中國某服飾品牌代言人，卻被網友挖出過去言論，指她曾在IG上表示「英語是母語」，意外在網路上掀起熱議，被中國網友群起抵制，品牌隨即下架位於重慶的巨型廣告牌，並宣布終止雙方的合作關係，形同遭到封殺，然而Lily本人不受爭議影響，也讓粉絲大讚她的高EQ。

小S跟「林志玲女兒」吃飯：本人超美！Lily、志玲回覆乾媽更正

小S在女兒畢業典禮上喊「以妳為榮」！Elly傳1句話她秒閉嘴

小S二女兒Lily被品牌終止合作！一句話「英文是母語」惹怒陸網友

小S活46年最醜影片曝光！許老三也被出賣　母女「臉部扭曲變形」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生