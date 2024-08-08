小S女兒Lily不甩中國封殺！趴地秀激辣身材曲線　水蛇腰電暈粉絲

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Lily在IG上傳一系列照片，只見她難得將黑色長髮綁成雙馬尾，不時對著鏡頭嘟嘴、微笑，看起來青春洋溢，她身穿平口小可愛搭配長褲，趴在地上展現出曼妙身材曲線，無論是零贅肉的腰身還是翹臀，都在在顯示優良基因遺傳，讓網友忍不住直呼：「太好看了，小仙女」、「比女團還正」、「到底要怎樣才能跟妳一樣漂亮」、「林志玲的女兒好美喔。」
Lily被誇像媽媽小S的死對頭 釣出林志玲本人回應
事實上，Lily的氣質出眾，常被粉絲誇像媽媽小S的死對頭林志玲，先前小S曬出和Lily的母女合照，還開玩笑表示：「自己難得約到林志玲的女兒吃飯，很有家教、本人超美的！」Lily也配合回應：「謝謝S姐，您本人也好美、臉好小，還這麼大方地請我吃飯～」沒想到林志玲本人也親自回覆：「Lily真的好漂亮喔！喜歡喜歡，乾媽小S本人更是漂亮！女兒如此乖巧，長得又如仙女下凡真的很幸福！」意外掀起熱議。
Lily過去言論遭挖 慘遭中國封殺
Lily先前成為中國某服飾品牌代言人，卻被網友挖出過去言論，指她曾在IG上表示「英語是母語」，意外在網路上掀起熱議，被中國網友群起抵制，品牌隨即下架位於重慶的巨型廣告牌，並宣布終止雙方的合作關係，形同遭到封殺，然而Lily本人不受爭議影響，也讓粉絲大讚她的高EQ。