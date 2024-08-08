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奧運／郭婞淳拚連霸！舉重「8/8賽程、免費直播線上看」21:05點此

▲全台灣為舉重女神郭婞淳加油！今晚巴黎奧運挑戰金牌二連霸，「8/8賽程、電視轉播時間、線上直播」一次看。（圖/達志影像/美聯社）
▲全台灣為舉重女神郭婞淳加油！今晚巴黎奧運挑戰金牌二連霸，「8/8賽程、電視轉播時間、線上直播」一次看。（圖/達志影像/美聯社）

記者黃韻文／綜合報導

8月8日父親節陪伴爸爸之外，全民也要一起為中華隊在巴黎奧運加油！今（8）日中華隊的賽程中，奪下2020東京奧運跆拳道銅牌的羅嘉翎將出賽，此外，在上屆東奧勇奪金牌的「舉重女神」郭婞淳，則在今晚21時的女子59公斤級登場，挑戰奧運金牌二連霸。《NOWnews》整理時間、賽程，以及今晚電視頻道、網路線上免費直播哪裡看。

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奧運接近尾聲，賽程一樣精彩，今（8）日除了下午有錢佩芸、徐薇淩的高爾夫個人賽，2020東奧拿下跆拳道銅牌的羅嘉翎，在今天父親節首次登場。而今晚最大重頭戲，便是「台灣舉重女神」郭婞淳也在今晚21時出戰，上屆東奧奪得舉重金牌，今晚力拚二連霸，有望再為台灣帶回一面金牌。

▲中華隊8月8日賽程。（圖／教育部提供）
▲中華隊8月8日賽程。（圖／教育部提供）
🟡賽程時間、直播頻道資訊

📍郭婞淳「舉重女子59公斤」，8月8日21:00出賽，直播頻道：Hami熱播台（免費）、愛爾達體育1台、華視、公視。

🟡郭婞淳舉重女子59公斤線上直播哪裡看：

◼️Hami Video：Hami熱播台（點此看）免費觀看（需註冊登入、有廣告）。

◼️愛爾達體育1台（需付費）
21:05  奧運 郭婞淳 舉重 女子59公斤級決賽 8/8 LIVE

▲Hami熱播台及Hami奧運1至7台共8個頻道免費，其中Hami熱播台今晚將轉播「麟洋配」。（圖／翻攝畫面）
▲Hami熱播台及Hami奧運1至7台共8個頻道免費，其中Hami熱播台今晚將轉播郭婞淳「舉重女子59公斤」。（圖／翻攝畫面）
🟡郭婞淳舉重女子59公斤電視節目表

◼️公視主頻（CH13）
20:00 【2024巴黎奧運 跆拳道＼舉重　羅嘉翎＼郭婞淳】

◼️華視
20:30 2024 巴黎奧運看華視

◼️中華電信MOD愛爾達頻道．體育1台（CH200）
21:05 首播 奧運 郭婞淳 舉重 女子59公斤級決賽 8/8 LIVE 普

▲舉重選手郭婞淳在2020東京奧運獲得59公斤級金牌，今年要拚二連霸困難重重。（圖／達志影像/美聯社）
▲郭婞淳在2020東京奧運獲得59公斤級金牌，巴黎奧運今晚挑戰二連霸。（圖／達志影像/美聯社）

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