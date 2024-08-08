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屏縣府攜手一卡通透過AI數據建立照護機制　開啟長者樂齡幸福生活

▲屏東縣政府為鼓勵年長者們積極參與社交活動，攜手一卡通公司運用數據賦能整合長者持「屏東敬老卡」交易數據，協助縣府建立長者使用敬老卡預警系統。（圖／一卡通提供）
▲屏東縣政府為鼓勵年長者們積極參與社交活動，攜手一卡通公司運用數據賦能整合長者持「屏東敬老卡」交易數據，協助縣府建立長者使用敬老卡預警系統。（圖／一卡通提供）

記者陳美嘉／ 屏東報導

屏東縣政府為鼓勵年長者們積極參與社交活動，攜手一卡通公司運用數據賦能整合長者持「屏東敬老卡」交易數據，協助縣府建立長者使用敬老卡預警系統。透過AI蒐集分析數據，預警系統能輔助判定長者生活習慣是否出現異狀，及早示警並提供即時關懷。今(8)日舉辦「一卡通敬老預警照護機制」記者會，發表計畫的執行成果。

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一卡通公司去(112)年向數位發展部數位產業署「普及智慧城鄉生活應用計畫」申請補助，經過屏東縣政府的安排與規劃，自今(113)年2月起，一卡通於縣內34處據點佈建卡機，新增卡片使用據點，整合交通出行、健走運動和數位領餐等多項市政服務，同時透過人工智慧技術收集和分析數據，及早發現長者生活中的異常，提供即時關懷和支援。

期間透過計畫項目及縣政推動，112年第二季至113年第一季，活卡率從18%提升至31%，有效提升敬老卡使用。應用敬老預警系統蒐集區域使用數據，定義活動頻率與距離，將長輩分類為高中低關懷群組，推播鼓勵簡訊提供活動優惠訊息，促進長者參與，發現對比簡訊發送後一個月數據分析情形，活動力有顯著提升。

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，成立十週年以來，一卡通儲值卡累積發卡數已超過 4,470 萬張，iPASS MONEY 用戶數逾645萬，使用場域遍及全台達 52 萬據點，是全臺唯一橫跨交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景的支付工具。一卡通不斷運用數據賦能，透過支付基礎建設及數據協助屏東縣政府數位治理，推出敬老預警照護機制，利用數據分析長者生活習慣，進而預測、警示與關懷通知。

屏東縣長周春米表示，交通服務對長者生活品質與幸福感，具有一定影響的程度，透過此計畫也提供了長者有更多元持敬老卡應用場景。為進一步提升長者的數位能力，擬延續與一卡通合作推出第二波加碼優惠活動，即日起至113年12月31日，屏東長者只要使用敬老卡累計滿6次(趟)，即可獲得300元iPASS MONEY回饋金，數量有限，送完為止。

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