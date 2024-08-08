屏縣府攜手一卡通透過AI數據建立照護機制　開啟長者樂齡幸福生活

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期間透過計畫項目及縣政推動，112年第二季至113年第一季，活卡率從18%提升至31%，有效提升敬老卡使用。應用敬老預警系統蒐集區域使用數據，定義活動頻率與距離，將長輩分類為高中低關懷群組，推播鼓勵簡訊提供活動優惠訊息，促進長者參與，發現對比簡訊發送後一個月數據分析情形，活動力有顯著提升。
一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，成立十週年以來，一卡通儲值卡累積發卡數已超過 4,470 萬張，iPASS MONEY 用戶數逾645萬，使用場域遍及全台達 52 萬據點，是全臺唯一橫跨交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景的支付工具。一卡通不斷運用數據賦能，透過支付基礎建設及數據協助屏東縣政府數位治理，推出敬老預警照護機制，利用數據分析長者生活習慣，進而預測、警示與關懷通知。
屏東縣長周春米表示，交通服務對長者生活品質與幸福感，具有一定影響的程度，透過此計畫也提供了長者有更多元持敬老卡應用場景。為進一步提升長者的數位能力，擬延續與一卡通合作推出第二波加碼優惠活動，即日起至113年12月31日，屏東長者只要使用敬老卡累計滿6次(趟)，即可獲得300元iPASS MONEY回饋金，數量有限，送完為止。