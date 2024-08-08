奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運金牌全紅嬋「變成記者殺手」！採訪影片爆紅　已讀亂回趕下班

▲中國知名跳水選手全紅嬋（右）連續在東京奧運、巴黎奧運都使出擅長的「水花消失術」奪下金牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲中國知名跳水選手全紅嬋（右）連續在東京奧運、巴黎奧運都使出擅長的「水花消失術」奪下金牌。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

中國知名跳水選手全紅嬋連續在東京奧運、巴黎奧運都使出擅長的「水花消失術」奪下金牌，完成二連霸的創舉，然而賽後當然就是有一大票媒體記者想訪問這位世界級跳水好手，沒想到年僅17歲全紅嬋展現「鋼鐵直女」的性格，屢屢對談都直接把天聊死，不然就是已讀亂回趕著下班，被網友笑稱：「記者真的很害怕訪問全紅嬋，但不得不問」、「就真的是個小孩！」

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全紅嬋在本屆巴黎奧運代表中國出戰女子雙人10公尺跳台、女子單人10公尺跳台，雙雙摘金，其中在女子單人10公尺跳台決賽時，第一跳她就拿下90分的滿分，最後以425.60分成功衛冕奧運金牌，讓中國奧運跳水「8項目8金牌」的目標又更近一步。

▲中國隊選手全紅嬋獲得巴黎奧運跳水女子10公尺跳台金牌，讓現場歡聲雷動，她的個人小趣事也因此逐漸被挖出。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國隊選手全紅嬋獲得巴黎奧運跳水女子10公尺跳台金牌，精彩「水花消失術」表現在全球享有高知名度。（圖／美聯社／達志影像）
17歲全紅嬋太直率「記者超怕她」！採訪影片瘋傳爆紅

然而有趣的是，全紅嬋在奪牌之後準備接受訪問，但每每記者再問她問題時，她總是回答非常簡短，不然就是已讀亂回，活生生把天聊死。像是有記者問她：「拿捏的英文你知道怎麼講嗎？」全紅嬋回應：「不會」，記者接著問：「我教教你好不好？」她則秒答：「不用了，我不想知道。」

另外則是有記者希望全紅嬋能夠展示一下自己的奧運金牌，結果全紅嬋也是直接說：「我沒手啦！」讓記者自己看著辦；還有記者詢問：「奪金之後最想要做什麼？」全紅嬋則率真的回答「我好餓啊！我想回去吃飯。」相關片段在網路上瘋傳爆紅，不少網友紛紛回應「真的是記者殺手，大鋼鐵直女」、「記者真的很害怕訪問全寶哈哈哈，每次都會被回到不知道說什麼」、「全紅嬋真的太可愛了哈哈！比完賽趕下班啦！」

全紅嬋稱霸世界跳水比賽！2028洛杉磯奧運有無對手值得期待

然而回顧今年全紅嬋的跳水成績，他一共拿下國際賽事4冠2亞，而在這次巴黎奧運則是包辦了2面金牌，基本上只要跳水有全紅嬋出賽，就是非冠軍即亞軍，她與隊友陳芋汐征戰世界級跳水的成績都是有目共睹，而現在僅17歲的她，肯定也會繼續征戰國際跳水比賽，屆時2028年洛杉磯奧運是否有人可以衝擊全紅嬋在跳水界地位，令各界都非常期待。

值得一提的是，這次巴黎奧運在女子10公尺跳台比賽中，全紅嬋最後以425.60分成功奪金，除了隊友陳芋汐獲得420.70分銀牌之外，銅牌的北韓選手已經剩下372.10分，顯見程度落差之大。

▲13歲的全紅嬋在東京奧運會女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌。其中第二跳、第四跳全體七位裁判均打出10分滿分，最後的第五跳有六位裁判打出10分滿分，而他在這次奧運也已經拿下2面跳水金牌，被封為「紅姐、全寶」。（圖／美聯社／達志影像）
▲現在年僅17歲的全紅嬋（右）與隊友陳芋汐征戰世界級跳水的成績都是有目共睹，巴黎奧運10公尺跳台比賽中，中國隊「金包銀。」（圖／美聯社／達志影像）
🟡全紅嬋巴黎奧運女子10公尺跳台跳水比賽5跳成績

📍第一跳107B「向前翻騰三周半屈體」
難度係數3.0／滿分90分
📍第二跳407C「向內翻騰三周半抱膝」
難度係數3.2／得分84.80分／總分174.80分
📍第三跳6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」
難度係數3.2／得分76.80分／總分251.60分
📍第四跳207C「向後翻騰三周半抱膝」
難度係數3.3／得分92.40分／總分344分
📍第五跳5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」
難度係數3.2／得分81.60分／最終分數425.60分

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