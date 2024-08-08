奧運金牌全紅嬋「變成記者殺手」！採訪影片爆紅　已讀亂回趕下班

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17歲全紅嬋太直率「記者超怕她」！採訪影片瘋傳爆紅
然而有趣的是，全紅嬋在奪牌之後準備接受訪問，但每每記者再問她問題時，她總是回答非常簡短，不然就是已讀亂回，活生生把天聊死。像是有記者問她：「拿捏的英文你知道怎麼講嗎？」全紅嬋回應：「不會」，記者接著問：「我教教你好不好？」她則秒答：「不用了，我不想知道。」
另外則是有記者希望全紅嬋能夠展示一下自己的奧運金牌，結果全紅嬋也是直接說：「我沒手啦！」讓記者自己看著辦；還有記者詢問：「奪金之後最想要做什麼？」全紅嬋則率真的回答「我好餓啊！我想回去吃飯。」相關片段在網路上瘋傳爆紅，不少網友紛紛回應「真的是記者殺手，大鋼鐵直女」、「記者真的很害怕訪問全寶哈哈哈，每次都會被回到不知道說什麼」、「全紅嬋真的太可愛了哈哈！比完賽趕下班啦！」
然而回顧今年全紅嬋的跳水成績，他一共拿下國際賽事4冠2亞，而在這次巴黎奧運則是包辦了2面金牌，基本上只要跳水有全紅嬋出賽，就是非冠軍即亞軍，她與隊友陳芋汐征戰世界級跳水的成績都是有目共睹，而現在僅17歲的她，肯定也會繼續征戰國際跳水比賽，屆時2028年洛杉磯奧運是否有人可以衝擊全紅嬋在跳水界地位，令各界都非常期待。
值得一提的是，這次巴黎奧運在女子10公尺跳台比賽中，全紅嬋最後以425.60分成功奪金，除了隊友陳芋汐獲得420.70分銀牌之外，銅牌的北韓選手已經剩下372.10分，顯見程度落差之大。
🟡全紅嬋巴黎奧運女子10公尺跳台跳水比賽5跳成績
📍第一跳107B「向前翻騰三周半屈體」
難度係數3.0／滿分90分
📍第二跳407C「向內翻騰三周半抱膝」
難度係數3.2／得分84.80分／總分174.80分
📍第三跳6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」
難度係數3.2／得分76.80分／總分251.60分
📍第四跳207C「向後翻騰三周半抱膝」
難度係數3.3／得分92.40分／總分344分
📍第五跳5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」
難度係數3.2／得分81.60分／最終分數425.60分
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