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分析盧秀燕參選黨魁優劣　黃暐瀚預言「這結果」毫無懸念！

▲外界關注盧秀燕明年是否出手參選黨主席，黃暐瀚預言若參選便會當選，毫無懸念。（圖／記者顏幸如攝）
▲外界關注盧秀燕明年是否出手參選黨主席，黃暐瀚預言若參選便會當選，毫無懸念。（圖／記者顏幸如攝）

記者陳威叡／台北報導

國民黨明年將改選黨主席，外界聚焦台中市長盧秀燕是否參選為2028總統大選鋪路，對此資深媒體人黃暐瀚今（8）日表示，選不選黨主席對盧秀燕來說是兩難，並分析參選或不選的優劣，但若參選毫無懸念就是會當選。

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黃暐瀚表示，選不選黨主席對盧秀燕而言是兩難，先說結論，明年如果盧秀燕願意選主席，最後當選國民黨主席的就會是盧秀燕，毫無懸念，但問題是盧秀燕到底選不選？目前陷入兩難。

黃暐瀚分析，選主席的好處是提前掌握黨機器，坐穩2026縣市長選舉主帥，全台輔選師出有名，增加各地影響力與地方連結，等同提前暖身2028，更有基礎，更有準備。簡單說如果選主席，那就是「25、26、28」3年計畫，包套，綁在一起，衝總統大位。

而參選的壞處是蠟燭兩頭燒，台中台北跑，接下黨務之後，原本不用碰觸的「路線問題」，如何兼容國民黨內深藍與本土兩派意見，如何定調未來國民黨的統獨路線等問題，將會提前被迫表態，存在「統派失望」或「台派不滿」的風險。

至於不選主席，黃暐瀚說，好處是繼續當媽媽市長直到2026卸任為止，也就是保證未來1年半，不會有多餘消耗，也不會上第一線直接面對綠營攻擊，持盈保泰，維持目前的高聲望。而壞處是若不選主席，誰會是主席？目前難測。

黃暐瀚表示，國民黨下一任主席，也許朱立倫爭取連任、或侯友宜起心動念、又張亞中堅持理念、還是戰鬥藍共推一組。誰會是下屆主席目前未知，而這也等同埋下2028總統提名過程「未知」的風險。也許又會出現「拉這個、打那個」；勸進這個、民調那個的「老戲碼」，這是目前藍營內部，最多人「擔心」的狀況。

最後黃暐瀚稱，政治不是順遂路，不管選不選，都不容易，盧秀燕到底選不選黨主席？還未決定，遲至明年二月之前，暫時不會有答案。

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