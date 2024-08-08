英仙座流星雨來了！小墾丁渡假村推親子情人住宿

屏東縣政府將於七夕情人節8/10晚間在佳樂水風景區舉辦「2024屏東星空天文暨市集活動」，是疫後最大規模的千人追流星雨活動。為迎接親子家庭，有「臺灣唯一星野村」美稱的小墾丁渡假村力推限量打造的溜滑梯房，同時，為讓情侶度過難得的七夕情人節，特地佈置上千隻星野燈，讓房客在小木屋前，就有機會享受流星雨劃過眼前的驚喜。
記者陳美嘉／屏東報導
小墾丁渡假村副總經理張哲誠指出，每年從四月份到隔年一月是賞流星雨旺季，像今年暑假流星雨活躍期有7/13-8/26英仙座流星雨、7/21-08/23寶瓶座流星雨。因小墾丁是低光害的暗空環境，用肉眼而不需要任何配備，就可以看到繽紛的流星雨。
張哲誠強調，小墾丁渡假村推動暗空計畫，升級上千盞路燈為星野燈，符合國際暗空協會標準「天上是星光、地上是燈光，光只照需要亮的地方」，讓夜行性動物有棲身之所，意外引來被譽為幸運之神的保育類貓頭鷹「領角鴞」，目前已多達四隻。
一切的努力就是為了營造40公頃園區達到「抬頭即見壯麗銀河」的國際低光害標準，園區內用手機搭配腳架就可與銀河合照，只要調整曝光秒數16-32秒之間，以及ISO值在200-400之間，就可順利拍下。張哲誠指出，還沒訂房的民眾請儘速安排，切莫錯過疫後最大規模的英仙座流星雨。