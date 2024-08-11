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4男星運動員變巨星！阮經天曾是奧運儲備選手、邱澤打了18年排球

▲男星阮經天（左起）、邱澤、王識賢、曹佑寧過去都曾是運動員，阮經天更一度成為奧運儲備選手，邱澤排球生涯長達18年。（圖／資料照）
▲男星阮經天（左起）、邱澤、王識賢、曹佑寧過去都曾是運動員，阮經天更一度成為奧運儲備選手，邱澤排球生涯長達18年。（圖／資料照）

記者藍詩孟／綜合報導

2024巴黎奧運今（11）日圓滿閉幕，此次奧運中華隊選手帶來的精彩表現讓台灣民眾看得熱血沸騰，也讓運動員們更受大眾重視。值得一提的是，其實很多演藝圈明星，過去也曾是運動員身分；例如男星邱澤打了18年的排球，金馬影帝阮經天出道前更曾是游泳項目的奧運儲備運動員！

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▲電影《車頂上的玄天上帝》阮經天。（圖／記者陳明中攝影）
▲第47屆金馬影帝阮經天，過去是游泳健將，更一度被選為奧運儲備國手。（圖／資料照）
曾是奧運儲備選手　阮經天改當演員奪「影帝」

41歲的阮經天出道前是名游泳健將，從小就展現極高的游泳天賦，小學四年級加入游泳校隊，經過8年訓練，亮眼表現讓他在升學階段被許多名校爭搶，最後保送台中一中，還一度成為奧運游泳項目的儲備國手。

但2002年時，阮經天因陪朋友到台北試鏡，意外被相中改當模特兒，從此進入演藝圈；隨後阮經天出演台劇《命中注定我愛你》走紅，2010年更憑藉電影《艋舺》奪得第47屆金馬影帝，在演藝圈成績斐然。

邱澤（圖／NOWnews資料室）
▲邱澤從10歲接觸排球後一路打到28歲，即便中間就曾推出過歌曲、戲劇作品，他仍對排球相當熱愛。（圖／資料照）
當了18年排球運動員　邱澤打進代表隊

演員邱澤近年憑藉電影《當男人戀愛時》，獲頒台北電影節最佳男主角，更因此和女星許瑋甯相識、步入婚姻，事業、愛情雙豐收。除了演戲之外，邱澤也很有運動天賦，10歲開始練排球，一路打到國中甲級聯賽冠軍，還被保送上高中，大學也繼續在北體排球隊打球。

就連當兵時，邱澤服的也是體育替代役，曾加入國軍排球隊、台北市全運會代表隊，直至2009年才結束長達18年的運動員生涯。即便邱澤求學時曾遭遇過嚴重車禍，一度無法打球，但他仍靠積極復健重返球場，不放棄的精神令人欽佩。

▲王識賢親唱鳳飛飛經典歌曲《心肝寶貝》。（圖／東森、映畫提供）
▲王識賢影歌雙棲，戲劇、歌曲都有亮眼表現，56歲的他仍保有踢足球的運動習慣。（圖／東森、映畫提供）
台語歌王超愛足球　王識賢11歲踢到現在　

演藝圈大哥大王識賢也曾是足球好手！王識賢在11歲時加入足球隊，從一開始的純運動到踢出興趣，王識賢愛上踢足球的感覺，大學時也就讀北體繼續在球場上發光發熱，甚至一度把足球教練當成夢想職業。

不過後來王識賢在因緣際會下進入演藝圈，未繼續朝足球運動員的方向發展。入行後的他影、歌雙棲，不僅曾連續5年入圍金曲獎，還曾拿過台語歌王，戲劇方面也有諸多亮眼表現。出道後王識賢更不忘初心，依然熱愛足球，不時組隊參加社會組比賽，還參加「明星足球公益賽」，持續保有運動習慣，讓年過半百的他依舊身強體壯。

▲電影《夏日的檸檬草》搶先追愛售票會，三位主演李沐、曹佑寧、婁峻碩出席活動親賣套票。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲曹佑寧從小就展露驚人的棒球實力，因拍攝棒球電影《KANO》才轉投演藝圈。（圖／資料照）
曾是棒球界亮眼新星　曹佑寧靠《KANO》一炮而紅轉型演員

曾是棒球界明日之星的曹佑寧，從小學到國中一路就讀的都是棒球校隊名校，2012年他入選第25屆18U世界盃棒球賽中華青棒代表隊，同年考上輔大體育系，繼續在棒球隊發揮；2014年才意外被導演兼演員馬志翔相中，出演棒球電影《KANO》一戰成名，打開演藝之路。

雖然曹佑寧剛拍完電影時還是繼續以運動員身分為重，入選中華代表隊出國比賽，但因《KANO》的拍攝經歷讓他對演藝圈產生極高興趣，最後曹佑寧才決定終止棒球之路，轉往演藝圈發展。曹佑寧出道後也陸續接拍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》、《叱吒風雲》等，持續推出新作品，朝影帝之路邁進。

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