4男星運動員變巨星！阮經天曾是奧運儲備選手、邱澤打了18年排球

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41歲的阮經天出道前是名游泳健將，從小就展現極高的游泳天賦，小學四年級加入游泳校隊，經過8年訓練，亮眼表現讓他在升學階段被許多名校爭搶，最後保送台中一中，還一度成為奧運游泳項目的儲備國手。
但2002年時，阮經天因陪朋友到台北試鏡，意外被相中改當模特兒，從此進入演藝圈；隨後阮經天出演台劇《命中注定我愛你》走紅，2010年更憑藉電影《艋舺》奪得第47屆金馬影帝，在演藝圈成績斐然。
當了18年排球運動員 邱澤打進代表隊
演員邱澤近年憑藉電影《當男人戀愛時》，獲頒台北電影節最佳男主角，更因此和女星許瑋甯相識、步入婚姻，事業、愛情雙豐收。除了演戲之外，邱澤也很有運動天賦，10歲開始練排球，一路打到國中甲級聯賽冠軍，還被保送上高中，大學也繼續在北體排球隊打球。
就連當兵時，邱澤服的也是體育替代役，曾加入國軍排球隊、台北市全運會代表隊，直至2009年才結束長達18年的運動員生涯。即便邱澤求學時曾遭遇過嚴重車禍，一度無法打球，但他仍靠積極復健重返球場，不放棄的精神令人欽佩。
台語歌王超愛足球 王識賢11歲踢到現在
演藝圈大哥大王識賢也曾是足球好手！王識賢在11歲時加入足球隊，從一開始的純運動到踢出興趣，王識賢愛上踢足球的感覺，大學時也就讀北體繼續在球場上發光發熱，甚至一度把足球教練當成夢想職業。
不過後來王識賢在因緣際會下進入演藝圈，未繼續朝足球運動員的方向發展。入行後的他影、歌雙棲，不僅曾連續5年入圍金曲獎，還曾拿過台語歌王，戲劇方面也有諸多亮眼表現。出道後王識賢更不忘初心，依然熱愛足球，不時組隊參加社會組比賽，還參加「明星足球公益賽」，持續保有運動習慣，讓年過半百的他依舊身強體壯。
曾是棒球界亮眼新星 曹佑寧靠《KANO》一炮而紅轉型演員
曾是棒球界明日之星的曹佑寧，從小學到國中一路就讀的都是棒球校隊名校，2012年他入選第25屆18U世界盃棒球賽中華青棒代表隊，同年考上輔大體育系，繼續在棒球隊發揮；2014年才意外被導演兼演員馬志翔相中，出演棒球電影《KANO》一戰成名，打開演藝之路。
雖然曹佑寧剛拍完電影時還是繼續以運動員身分為重，入選中華代表隊出國比賽，但因《KANO》的拍攝經歷讓他對演藝圈產生極高興趣，最後曹佑寧才決定終止棒球之路，轉往演藝圈發展。曹佑寧出道後也陸續接拍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》、《叱吒風雲》等，持續推出新作品，朝影帝之路邁進。