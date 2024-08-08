二寶爸田亞霍「化身舔狗」撫慰女網紅！穿布偶裝大崩潰：全身濕了
帥氣創作歌手田亞霍與李東軒強強聯手，共創新歌〈天狗食月〉男男對唱，在MV中他們化身為「舔狗」，換上小狗布偶裝，圍繞在被渣男所傷的女主角身邊。由於天氣太過炎熱，加上他們的玩偶裝太厚重，導致他們全身都被汗浸濕，田亞霍笑說「根本像做了汗蒸幕！」而今（8）日是一年一度的父親節，身為二寶爸的田亞霍透露，老婆特別準備驚喜，全家今晚會共度父親節大餐。
記者朱祖儀／綜合報導
田亞霍曾經創作過許多經典歌曲，如夯劇《如朕親臨》片頭曲〈It's You〉以及片尾曲〈不要再見面〉，他也曾在2020年擔任五堅情成員賴晏駒《UNLOCK》專輯歌曲製作人，即使現在升格為二寶爸，他仍在創作之路耕耘，近來和歌手李東軒攜手譜寫出新歌〈天狗食月〉，道出舔狗的心聲，希望以此曲代替舔狗們發聲，鼓勵大家為愛往前飛之餘，也要多愛自己，開創屬於自己的幸福人生。
在拍攝〈天狗食月〉MV時，田亞霍和李東軒請到Tik Tok追蹤近百萬、IG人數50萬的知名網紅「一樓」擔任女主角，2人為了劇情還換上小狗裝和狗耳朵，化身為黑白忠犬，保護、撫慰被渣男所傷的女主人。不過因為天氣實在熱到冒煙，田亞霍表示：「實際上包在毛毛衣裡頭的身體汗如雨下，全濕不說，根本像做了汗蒸幕！」李東軒則說：「因為內裡都濕了，還跟原來身上的衣服黏在一起，脫掉後發現自己衣服上是一身毛。」苦笑說：「相當慘烈！」
今天適逢一年一度父親節，升格二寶爸的田亞霍表示自己身為爸爸，沒有想要過節，「沒想到老婆給了驚喜，訂到了一家很不錯的餐廳，算是小確幸。」表示全家今晚會共度父親節大餐。李東軒則忙於演藝工作，今天父親節在表演中度過，爸媽也會出席觀賞，他打算收工後，祕密訂個大披薩，再加上個大蛋糕，為父親康雷過父親節，來個過節驚喜！