加泰隆尼亞獨派領袖流亡7年回國！高調現身演講 西班牙逮人無果
於2017年領導加泰隆尼亞自治區進行獨立公投，結果遭到西班牙當局通緝的加泰隆尼亞獨派領袖隆普伊格蒙特（Carles Puigdemont），今（8）日戲劇性在西班牙現身，還在巴塞隆納街頭高調發表演講，重申「加泰隆尼亞人民有權自由決定自己的未來」，並在演講後迅速消失。西班牙當局出動大批警力追捕，更在巴塞隆納市區廣設拒馬，但依然沒有抓到普伊格蒙特，這也讓西班牙保守派人士相當不滿，直呼這是政府失職與警察無能的恥辱。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，普伊格蒙特就在離加泰隆尼亞自治區議會不遠的街頭發表演講，底下還聚集了大批支持民眾。普伊格蒙特表示自己回來是為了「提醒你們我還在這裡」，並強調「舉行公投不是、也永遠不會是犯罪」，更重申加泰隆尼亞的未來應該由加泰隆尼亞人民決定。
結束演說後普伊格蒙特隨即消失，西班牙當局部署大批警力要逮人，還在市區廣設拒馬導致交通大亂，但最終依舊沒有抓到普伊格蒙特。一位當地警察疑似偷偷協助普伊格蒙特脫身，已經遭到拘留調查，據稱是該位警察把轎車借給普伊格蒙特，讓他在演說後順利離開現場，但目前調查仍在進行當中。
普伊格蒙特因主導加泰隆尼亞獨立公投於2017年被西班牙當局通緝，隨後流亡海外，大部分的時間都待在比利時布魯塞爾。對於這位政治通緝犯輕鬆回到國內，在大批人群前發表演講，然後又如煙霧般消失，許多西班牙人都感到十分不可思議，反對加泰隆尼亞獨立的保守派更是相當憤怒，認為這充分說明政府的無能與失職。