東部海域巡防生力軍！海巡署艦隊分署百噸級PP-10095巡防艇成軍
海洋委員會海巡署艦隊分署第8艘新型100噸級編號PP-10095巡防艇7日，在花蓮港口順天宮，舉行成軍典禮，並加入花蓮海巡隊東部海域巡防行列，將於東部海域展現海巡守護力量，維護國家海洋權益，確保漁民作業安全，保障民眾生命財產，使民眾有感「國艦國造」的豐碩成果。
記者黃守作／高雄報導
海洋委員會海巡署艦隊分署第8艘新型100噸級編號PP-10095巡防艇成軍儀式，是由海巡署艦隊分署分署長廖德成主持，海巡署東部分署分署長蔡順元、海巡之友艦隊分會及東部分會顧問、花蓮區漁會、花蓮軍警消、航政、關務、移民、醫療等單位與會，以展現跨機關通力合作，維護海域安全，確保海洋權益的決心。
海巡署艦隊分署分署長廖德成表示，海巡署艦隊分署為迎接政府推動籌建海巡艦艇發展計畫的第8艘新型100噸級巡防艇，乃舉行祈福祝禱儀式，祈求國泰民安、隊運昌隆並祝福PP-10095艇未來工作平安順遂。
廖德成說，此次台灣東海岸迎來第一艘服役的新型100噸級巡防艇，深具指標意義，此型艇船體尺寸由原來的34公尺增為40公尺，寬度達7.8公尺，總噸位也從約170噸提高到300餘噸，更大的船，意味著更高的耐浪性，讓船艇於惡劣海況下，亦能保持穩定航行，執行海上巡邏、救難等任務更加安全有效。
廖德成指出，花蓮海巡隊未來將靈活運用PP-10095艇之巡邏能量，憑藉高耐浪性及高續航力，執行多元化海巡任務，維護東部海域安全，若民眾發現不法情事或遭遇海上急難事故，請立即撥打「118」海巡服務專線，海巡署將立即前往處置，並提供必要之協助。