BLACKPINK 8週年直播半小時狂漲6萬粉 Jisoo承諾88週年逼哭粉絲
▲今（8）日迎來出道8週年的韓國女子天團BLACKPINK，在凌晨時驚喜直播，許久未合體的BLACKPINK在短短30分鐘內，讓粉專狂漲6萬人，成員Jisoo（右一）也溫暖喊話未來還有88週年（圖／BLACKPINK WEVERSE）
記者
史平旭／綜合報導
｜ 2024-08-08 19:22:19 2024-08-08 19:38:36
由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa 4位成員所組成的韓國女子天團BLACKPINK，憑藉〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉等多首歌曲爆紅，在全球掀起「粉墨」熱潮。今（8）日迎來了出道8週年紀念日的她們，在凌晨時驚喜直播，許久未合體的BLACKPINK在短短30分鐘內，讓粉專狂漲6萬人，成員Jisoo也溫暖喊話未來還有88週年，惹哭一大票粉絲。
開啟直播時，只見慶祝8週年的4人來到了Rosé的家中，戴上生日帽和擺上蛋糕，興奮地向Blink（粉絲名稱）打招呼、吃蛋糕、聊日常。Jennie也坦言，單飛後4人事業繁忙，雖然彼此之間也會視訊聊天，但其實已經很久沒有面對面團聚，談到今年8月8日正好8週年，意義特別不同， Jisoo也秒答：「未來還有88週年能一起度過！」 ▲Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa 4位成員也在IG上傳8週年的貼文，與粉絲一起分享喜悅。（圖／Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa IG）
搞笑擔當Jisoo也分享自己全素顏來開直播，十分擔心會不會像「乞丐」，還好有同樣穿著休閒的Jennie作伴，一起走「乞丐」路線，逗得4人和粉絲們爆笑。寵粉的4人最後還一起向粉絲們比愛心，不同於平時舞台、活動中銳利、美豔的模樣，4人私下全素顏「本色出演」，一起笨拙的擺POSE、聊穿搭，再次惹粉絲哽咽道：「BLACKPINK永遠都是四閨女！」
BLACKPINK單飛不解散 2025年發專輯與世界巡演
BLACKPINK早在去年年底便宣布了「單飛不解散」，成員們將單獨展開個人活動。Jisoo與哥哥共同創立個人廠牌，Jennie、Lisa也各自建立個人廠牌，Rosé 則加入由音樂製作人TEDDY所創辦的經紀公司The Black Label，4人與YG娛樂僅剩團體合約。不過，根據YG娛樂社長梁鉉錫的透露，BLACKPINK預計將在2025年發行全新專輯與世界巡演，消息一出直接引起粉絲敲碗暴動。
▲BLACKPINK在去年年底宣布單飛不解散，4人與YG娛樂僅剩團體合約，不過，根據YG娛樂透露，BLACKPINK預計將在2025年發行全新專輯與世界巡演。（圖／BLACKPINK 臉書）