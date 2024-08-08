羅嘉翎還有一線生機！巴黎奧運跆拳道「敗部復活」規則一次看懂
2024巴黎奧運進台灣跆拳道唯一代表羅嘉翎，今（8）日在女子跆拳道57公斤級亮相，首戰16強賽對上黎巴嫩Laetitia Aoun，羅嘉翎帶傷上陣實力未能完全發揮，兩回合都遭對手上端攻擊，最終羅嘉翎以0：2敗陣，只能祈禱黎巴嫩選手Aoun打進金牌戰，羅嘉翎才有敗部復活的機會。
特派記者路皓惟/巴黎報導
根據奧運跆拳道比賽規則，只有被金牌或銀牌得主擊敗的選手，才有資格參加復活賽。具體來說，晉級金牌戰的選手，她在16強、8強淘汰的兩位選手，可以參加復活賽，復活賽的勝方，將與籤表另一區的4強敗方，爭奪一枚銅牌。奧運跆拳道項目每一個量級將產生兩枚銅牌，另一枚銅牌則由另一個半區的復活賽產生。
參加復活賽和銅牌戰的選手將根據籤表上、下半部的比賽結果進行交叉對決，具體規則如下：
A選手：籤表上半部4強輸給金牌或銀牌得主的選手。
B、C選手：籤表上半部在8強賽或16強賽輸給金牌或銀牌得主的選手。
D選手：籤表下半部4強輸給金牌或銀牌得主的選手。
E、F選手：籤表下半部在8強賽或16強賽中輸給金牌或銀牌得主的選手。
復活賽階段：
B選手將對決C選手，勝者將進入銅牌戰。
E選手將對決F選手，勝者將進入銅牌戰。
銅牌戰階段：
A選手將對上E與F之間的勝者，勝者將獲得一枚銅牌。
D選手將對上B與C之間的勝者，勝者將獲得另一枚銅牌。