深化台美夥伴關係！美國在台協會到海洋委員會拜會對談海洋議題

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海洋委員會拜會主任委員管碧玲表示，美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)過去三度任職於美國在台協會(AIT)台北辦事處，在其副處長任內，大力支持海洋委員會及美國在台協會(AIT)高雄分處合作辦理的台灣海洋國際青年論壇(Ocean Challenge)。
管碧玲說，台灣海洋國際青年論壇(Ocean Challenge)辦理迄今，累計吸引來自24國近800位青年學子與會，對台美攜手培力國內外青年學子參與國際海洋事務，進而深化台美合作夥伴關係，有極大貢獻。
管碧玲指出，我國作為印太地區的一份子，積極維護區域和平穩定發展，海洋委員會海巡署與美國海岸防衛隊已建立密切的合作關係，期待未來與美方在救生救難、毒品查緝、打擊犯罪等面向，有更進一步深化海事安全合作。
管碧玲盼我國商漁船隊熱烈響應加入美國自動互助船舶救援(AMVER)系統，不僅顯示台美在海事安全合作方面的實力，同時也是另一個最佳例證，顯示我國對救助海上人命安全之能量，做出的重要貢獻。
管碧玲並指出，海洋委員會透過全球合作暨訓練架構(GCTF)平台，與美國在台協會(AIT)再次攜手合作，將於今(113)年10月1至3日舉辦氣候變遷對海洋的影響國際研討會，將就海洋環境監測及減緩策略、風險評估及綜合災害應變策略、教育及國際合作等議題討論交流。
管碧玲認為，海洋監測數據對於相關危害應處相當重要，因此，海洋委員會及所屬國家海洋研究院正與美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)展開海洋科研合作項目，期待透過台美團隊合作，加強對海洋氣候環境數據之掌握及共享，進而提高沿海地區氣候韌性，強化氣候變遷等相關災防能量。