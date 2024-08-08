中秋禮盒推永續食尚　享受美食也愛地球

▲「秋豐·菓韻」中秋月餅禮盒設計以低碳植米的「稻花」為靈感，倡導企業社會責任及環境永續。食材與包裝選用低碳材料，減少碳足跡。（圖／記者陳美嘉攝）
記者
陳美嘉／高雄報導
2024-08-08 19:17:53
中秋節將至，中秋禮盒也陸續出爐。帕莎蒂娜全新的「秋豐．菓韻」中秋節禮盒，融合台灣在地四款水果以及「低碳植米」作為植米菓酥，結合低碳環保的理念，為顧客帶來健康、美味與永續的選擇。日前首度曝光的最夢幻的渡假飯店墾丁 Hotel dùa，與高雄館聯手推出最美「中秋映月禮盒」。舊振南喜迎135週年，中秋禮盒以「美好中秋」為主軸打造。
帕莎蒂娜堅持環保永續發展，「秋豐．菓韻」中秋節禮盒，特別選用台灣在地食材，以及採用低碳農法、節約水資源、強化土壤根系的「低碳植米」作為主要原料，搭配歐式傳統節慶點心技術，帶來馥香迷人的「植米菓酥」。四款植米菓酥分別以台灣各地的優質食材製作，推出桔吟四季、 桂月棗紅、梅露金萱及桑巧玫瑰四種風味。 ▲「秋豐．菓韻」中秋節禮盒，特別選用台灣在地食材，以及採用低碳農法、節約水資源、強化土壤根系的「低碳植米」作為主要原料。（圖／記者陳美嘉攝）
西點行政主廚黃麗芳指出，「秋豐·菓韻」中秋月餅禮盒設計以低碳植米的「稻花」為靈感，倡導企業社會責任及環境永續。食材與包裝選用低碳材料，減少碳足跡，將能源耗損降到最低。希望透過這款禮盒，鼓勵更多人關注和參與環保行動。享受美食的同時，我們也希望為保護地球盡一份力量。
墾丁Hotel dùa與高雄館聯手推出的「中秋映月禮盒」，以墾丁月光海為靈感進行設計，將墾丁的月光海和豐富的當地食材融入其中，其中車城鹹鴨蛋製成的「流芯奶皇月餅」與「酒釀桂圓廣式月餅」，口感細緻典雅迷人，另有主廚選用高品質在地洋蔥研製的「洋蔥茴香辣醬」，佐搭滿州鄉的「火龍果乾」與「香水檸檬果乾」以及「精品茗茶包」，中西式合併的滋味，豐富中秋佳節團圓的絕佳味蕾體驗。為了迎接 Hotel dùa 墾丁館的到來，每組禮盒加碼再贈設計師款的野餐墊。 ▲「中秋映月禮盒」以墾丁月光海為靈感進行設計，將墾丁的月光海和豐富的當地食材融入其中。（圖／Hotel dùa提供） 喜迎135週年的漢餅領導品牌舊振南，今年中秋佳節以「美好中秋」為節慶主題，傳遞人和、美好、慶豐年概念，首推人氣組合「花好月圓禮盒」包含中秋必吃的經典綠豆椪、季節限定蛋黃酥及柚子酥，今年特別搭配雨林認證耳掛咖啡，除了帶來創新的味蕾饗宴外，更傳遞永續祝福之意；同為暢銷組合之「映月禮盒」，今年強搭新品「金鑽月餅」，酸、甜、鹹的層次交織，創造黃金比例的完美風味，早鳥優惠已開跑。 ▲「花好月圓禮盒」包含中秋必吃的經典綠豆椪、季節限定蛋黃酥及柚子酥，今年特別搭配雨林認證耳掛咖啡，除了帶來創新的味蕾饗宴外，更傳遞永續祝福之意。（圖／舊振南提供）