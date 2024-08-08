海巡敏銳察覺！海巡署第5岸巡隊緝獲20名國人企圖蒙混出境
海巡署南部分署第5岸巡隊一港口安檢所人員於6日上午6時15分，在高雄港一港口對萬里籍海淯9號漁船，進行出港安全檢查時，察覺船艉處有異常，要求船長開啟密艙，而查獲密艙內共有20名我國籍人士，企圖蒙混出境，乃帶回處理，並由高雄地檢署檢察官指揮擴大偵辦中。
記者黃守作／高雄報導
海巡署南部分署第5岸巡隊隊長沈文斌表示，第5岸巡隊隊一港口安檢所人員是在對萬里籍海淯9號漁船，進行出港安全檢查時，察覺船艉處有異常，要求船長開啟密艙，而查獲密艙內有18男2女，共20名我國籍人士，企圖蒙混出境，乃帶回處理。
沈文斌說，經對這18男2女進行初步查驗身份，其中2名男子因傷害致死罪及毒品危害防制條例罪，遭苗栗及台中地方檢察署通緝在案，另外，16男2女共18名為詐欺通緝在案，將入監執行。
沈文斌指出，該案後續將由海巡署南部分署第5岸巡隊、偵防分署高雄及鳳山查緝隊、艦隊分署第5海巡隊，以及內政部警政署高雄港務警察總隊刑事警察隊、高雄市政府警察局鼓山分局組成專案小組，並報請高雄地方檢察署檢察官指揮擴大偵辦中。
沈文斌並指出，海巡署南部分署第5岸巡隊將秉持維護海域安全及社會治安之決心，防範不法分子非法入(出)境，民眾若發現可疑人、事、物，可直接撥打118海巡報案專線，將立即派員前往查緝，以杜絕不法情事發生。