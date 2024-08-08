連4年獲台灣永續行動獎！台電今年再度脫穎而出奪3大獎

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台灣永續行動獎與博覽會同步展開，台灣永續行動獎自2021年起由台灣永續能源研究基金會主辦，以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為指標，表揚實踐環境永續、社會共融及經濟發展面向的企業機構。台電自獎項開辦以來連續4年獲獎，今年再以「電力科普教育交響樂」、「涓滴成電小水力」及「眾力集結打造智慧用電」三大行動獲得SDGs第4項（優質教育）、第7項（可負擔的永續能源）與SDGs第12項（責任消費及生產）類別兩銀一銅3大獎。
台電說明，為邁向2050淨零碳排目標，台電持續推展再生能源等無碳、低碳多元電力，其中水力發電雖是最古老的發電方式，但至今仍帶來大自然賞賜的永續能源。台電表示，自2016年啟動全國小水力計畫，挑選10處潛力廠址，結合既有水庫、水力電廠與圳路等水利設施設置2萬瓩以下的小型發電設備，兼具環境衝擊較小、工程簡易快速及建造成本較低等優勢，2022年起陸續商轉，年貢獻超過1億度綠電，等同提供約2.8萬家戶全年用電，年減碳量近6萬公噸，讓一滴水可重複利用，發揮加乘效益。
台電指出，除了發電端，近來也持續推動用電需求多元管理，以因應綠能發展衍生的新時間電價、電動車用電整合方案及小額綠電認購等，打造智慧用電生活型態。另外，台電也聚焦電力科普教育，如打造科普環島列車、電力職場青年參訪計畫，以及全國唯一電力設計競賽「瓩設計獎」，讓電力知識有感連結大眾日常生活。