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孫安佐父親節「擁抱孫鵬」謝爸救援　狄鶯感動：兒子好乖

▲孫安佐（左）過去惹出許多事件，在父親節這天送孫鵬（右）禮物，狄鶯在一旁看了好感動。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐（左）過去惹出許多事件，在父親節這天送孫鵬（右）禮物，狄鶯在一旁看了好感動。（圖／翻攝自孫安佐IG）

記者李欣容／台北報導

狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐日前因在泰國呼麻遭捕，又因為在信義區亮出瓦斯槍被檢警搜索，引發爭議，今（8）日適逢父親節，孫安佐在社群平台發布3支影片，內容是他替孫鵬挑選父親節禮物，還和孫鵬擁抱，最後孫鵬在他臉上一吻，孫安佐露出尷尬害羞的表情，讓許多人看到他們一家人的好感情。

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揚言恐攻遭美國警方逮捕　聯邦監獄走一遭

星二代孫安佐這些年的爭議不斷，2018年他因揚言恐攻，被美國警方逮捕關進聯邦監獄，為了救出兒子，狄鶯和孫鵬一年中飛了好多次美國，跨海打官司燒掉三千萬，一度傳出賣掉豪宅籌錢。

▲孫安佐在影片中說「爸爸的愛，父愛如山」。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐（右）在影片中說「爸爸的愛，父愛如山」，還親了孫鵬（左圖左）一下。（圖／翻攝自孫安佐IG）
沒想到今年5月底，孫安佐又因為在泰國呼麻擅闖民宅被捕，後來又因為在信義區秀出瓦斯火槍遭檢警搜索住家，移送偵訊，最後以30萬元交保，當時孫鵬去把孫安佐帶回家，明顯頭髮變白不少，孫安佐的種種行徑都讓父母操碎了心。

孫安佐親吻孫鵬　父親節送禮甜喊「父愛如山」

今日適逢父親節，孫安佐在IG分享送孫鵬父親節禮物的影片，開頭就喊「父愛如山」，並挑選適合爸爸的香水，只是回到家後，孫鵬正在睡覺，他不好意思地說，「爸，父親節快樂，我有準備東西送你。」狄鶯開心說，「兒子很乖吧。」孫鵬還唸出他寫的信，「你是我眼中的星星。」孫安佐害羞說，「不要唸出來。」

狄鶯在一旁湊熱鬧喊，「來，媽媽抱抱。」還在旁邊側拍，拍下兒子害羞的樣子，最後孫安佐親了孫鵬一下，孫鵬也在孫安左臉上親了一下，狄鶯吃味喊，「我沒有哦！」一家人互動相當可愛，可見好感情。

▲狄鶯（右）搶抱兒子，孫安佐（中間）害羞想逃跑，一家人互動相當可愛。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲狄鶯（右）搶抱兒子，孫安佐（中間）害羞想逃跑，一家人互動相當可愛。（圖／翻攝自孫安佐IG）
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