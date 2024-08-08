創六都之先！高市府量身打造在地農民專屬職病健檢

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次健檢活動檢查聚焦三項重點，包含：有血液檢查（含肝、腎功能）、肌肉骨骼健康評估及骨骼超音波檢查，並針對熱衰竭提供專業醫師的健康諮詢，讓參與農民能獲得健康檢查資料，並了解如何預防農業勞動中的常見職業病及傷害。
小港醫院副院長馮明珠表示，「SDGs永續發展目標」是全世界都非常重視的議題，其中之一就是健康平權，農民暴露在戶外引起的熱傷害，以及頻繁的重複性動作，如摘果、剪枝、搬運蔬果等，讓農民比一般人更容易發生關節損傷等症狀，所以相關的衛教知識對農民十分重要，也是農業局要積極推廣的，透過衛教可以讓農民在為民眾的食安把關打拼時，能用正確的動作姿勢，減少職業災害的發生。
高雄市政府農業局張清榮局長表示，農民在日常勞動中容易忽視自身健康問題，長期從事重體力勞動和暴露於有害環境，容易導致各類職業病及意外傷害。此次活動希望提高農民對自身健康的重視，及早發現並治療潛在的健康問題，並了解自己的健康狀況。
農業局也呼籲農民，記得去在地農會投保「農民職業災害保險」，自110年9月10日起，職業病已納入農民職業災害保險給付保障範圍，每個月只要付15元就能多1份保障。農業局也會根據這次試辦的成果，與小港醫院探討，如何進一步完善農民健康保護政策，為農民創造一個更安全、健康的工作環境。