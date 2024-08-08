日本7.1地震等同23顆原子彈能量！若牽動南海海槽　恐有規模9地震

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郭鎧紋說明，今天日本規模7.1強震，震央位於宮崎縣東側海域，也就是九州外海，主要發生原因是「菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊」，所以實際震央並不在南海海槽，也沒有直接關係，但就算如此，仍要留意地震是否會連動到南海海槽。
郭鎧紋長期研究日本地震狀況，他指出，「關東直下型地震」和「南海海槽大地震」對日本人來說是從小到大的國民教育，其中「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，前一次發生在1944年和1946年。日本學者認為，未來30年，南海海槽大地震發生機率高達70%至80%。
🟡南海海槽大地震前兆
郭鎧紋說明，西日本過去地震並不多，但長期觀察發現，南海海槽大地震發生前，由於歐亞大陸板塊不斷被菲律賓海板塊往下拉，當歐亞板塊承受不住這樣的力道後，就會在板塊交界處反彈，導致日本西部先出現許多芮氏規模6.5以上的地震，最後再發生更大規模的「南海海槽主震」。
郭鎧紋舉例，1854、1944、1946等年份，南海海槽都有發生大地震，而在主震發生的前後幾年，西日本地震都有明顯變多趨勢；若將時間拉到近期，日本學者發現，1995年阪神芮氏規模7.3大地震後，西日本出現多個芮氏規模6.5以上的地震，其中包括2016年的熊本地震，甚至2024年1月1日的能登半島地震，都可以說是南海海槽大地震即將爆發的前兆。