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日本7.1地震等同23顆原子彈能量！若牽動南海海槽　恐有規模9地震

▲日本宮崎縣東側海域在台灣時間下午3時43分突發芮氏規模7.1地震，專家憂可能連動到南海海槽。（圖／中央氣象署）
▲日本宮崎縣東側海域在台灣時間下午3時43分突發芮氏規模7.1地震，專家憂可能連動到南海海槽。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

日本宮崎縣東側海域在台灣時間下午3時43分突發芮氏規模7.1地震，日本氣象廳除了發布海嘯警告，也說明該地震可能牽動「南海海槽」，發生大規模地震的可能性會比平時相對來得高，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，這起地震和南海海槽無直接關係，但會續與南海海槽的連動必須關注，過去研究，南海海槽大地震可達芮氏規模9.1。

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日本地震規模達7.1全球關注，郭鎧紋指出，規模7.1強震相當於23顆原子彈爆炸所釋放的能量，包括台灣0403花蓮7.2強震在內，日本這次今年全球第7起規模7以上強震，也是下半年的第4起，有點在「趕進度」的跡象，但和過往相比並無特別多，去年全球規模7以上強震有19起。

▲日本今日模達7.1地震，是今年全球第7起規模7以上強震，也是下半年的第4起。（圖／郭鎧紋提供）
▲日本今日模達7.1地震，是今年全球第7起規模7以上強震，也是下半年的第4起。（圖／郭鎧紋提供）
郭鎧紋說明，今天日本規模7.1強震，震央位於宮崎縣東側海域，也就是九州外海，主要發生原因是「菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊」，所以實際震央並不在南海海槽，也沒有直接關係，但就算如此，仍要留意地震是否會連動到南海海槽。

郭鎧紋長期研究日本地震狀況，他指出，「關東直下型地震」和「南海海槽大地震」對日本人來說是從小到大的國民教育，其中「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，前一次發生在1944年和1946年。日本學者認為，未來30年，南海海槽大地震發生機率高達70%至80%。

▲南海海槽分為4個段落，主是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致，兩者交界點可能會發生大型地震。（圖／郭鎧紋提供）
▲南海海槽分為4個段落，主是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致，兩者交界點可能會發生大型地震。（圖／郭鎧紋提供）
🟡南海海槽大地震前兆

郭鎧紋說明，西日本過去地震並不多，但長期觀察發現，南海海槽大地震發生前，由於歐亞大陸板塊不斷被菲律賓海板塊往下拉，當歐亞板塊承受不住這樣的力道後，就會在板塊交界處反彈，導致日本西部先出現許多芮氏規模6.5以上的地震，最後再發生更大規模的「南海海槽主震」。

郭鎧紋舉例，1854、1944、1946等年份，南海海槽都有發生大地震，而在主震發生的前後幾年，西日本地震都有明顯變多趨勢；若將時間拉到近期，日本學者發現，1995年阪神芮氏規模7.3大地震後，西日本出現多個芮氏規模6.5以上的地震，其中包括2016年的熊本地震，甚至2024年1月1日的能登半島地震，都可以說是南海海槽大地震即將爆發的前兆。

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