舉重郭婞淳拚衛冕金牌！找「高」手助拳　 中國教練強大背景曝光

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中華舉重隊上一屆奧運摘下一金一銅，今年取得參賽資格的3名選手，分別是女子59公斤級的郭婞淳、71公斤級的陳玟卉，以及49公斤級的方莞靈。
近年郭婞淳因傷勢困擾成績起伏，在本屆巴黎奧運舉重女子59公斤級排名第5。為了幫助郭婞淳繼續突破，林敬能找來高凱文協助訓練，他表示：「郭婞淳的展體非常好，但下蹲略顯不足，而高凱文的專長正是下蹲，能彌補過去的訓練盲點。」
用中國打敗中國 高凱文：運動需要更多競爭
高凱文曾是中國人民解放軍八一體育工作大隊的教練，執教生涯帶過多名選手奪金，像是2012年倫敦奧運金牌得主周璐璐就是他的學生。高凱文在2018年雅加達亞運帶著Diaz贏得亞運金牌，受菲律賓政府邀請成為奧運舉重國家隊教練，並在上一屆東京奧運，帶領Diaz擊敗中國選手廖秋雲，為菲律賓奪得首枚奧運金牌。
用中國擊敗中國，高凱文透露，當年東京奧運Diaz擊敗中國選手廖秋雲時，他的內心其實非常複雜，但他相信運動項目要健全發展，必須要有更多的競爭，他說：「如果單項運動只有一個國家強有什麼用？有競爭才有意義。」
中國是奧運舉重項目大國，中國教練受聘於不同國家進行訓練也很常見，過去來自中國瀋陽的教練張嘉民，就曾任泰國舉重隊教練，隨後來到台灣發展，指導台灣好手陳葦綾在2008年北京奧運摘下銅牌。
郭婞淳挑戰金牌有難度 羅詩芳是最大勁敵
連續四屆奧運，中華隊都靠著舉重帶回金牌，雖然2008和2012年是之後才遞補金牌，但台灣女子舉重實力早已獲得國際認可。郭婞淳今年領軍挑戰舉重隊史第5金，也要拚金牌二連霸，但過程將面臨考驗，雖然本屆奧運北韓選手遭禁賽，但23歲中國年輕女將羅詩芳崛起，並在去年杭州亞運曾擊敗郭婞淳，成為郭婞淳衛冕金牌的最大勁敵。
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