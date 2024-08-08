強化場所消防安全　高市消防局辦理享溫馨KTV搶救組合訓練

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消防局期盼透過與業者合作，預先熟悉掌所場所環境特性、空間動線規劃、出入口樓梯間位置、緊急逃生路線。熟稔現場所設置消防安全設備之消防搶救上必要設備，以俾於火災發生時，能迅速掌握先期作戰佈署，迅速疏散人員、人命搜救及火災搶救之先機。同時培養各單位間的救災默契，共同守護是類場所之公共安全。
今天的組合演練模擬KTV1樓包廂消費民眾攜帶之行動電源起火，火勢迅速延燒擴大及濃煙流竄的情形，進而造成1樓以上樓層有人員待救之情境，並結合場所業者防火管理之自衛消防編組演練，迅速通報，並使用室內消防栓與滅火器實施初期滅火，避難引導人員及民眾疏散，於轄區分隊到場時，由場所之防火管理人向火場指揮官回報人員情況及詳細起火位置。
指揮官立即指示人車進行搶救到達現場第一時間佈線至一樓包廂進行滅火攻擊，同時派員進行人員搜索及周界防護，室外用雲梯車升梯至三樓戶外露台搶救待救民眾。
消防局表示，高危險場所搶救實屬不易，內部動線及堆放物通常較為複雜，呼籲民眾於公共場所時，應先了解避難逃生路徑及相關消防安全設備，並注意通道是否暢通及保持警覺，一旦不慎發生火警，應保持鎮靜，切勿恐慌，遵循相關避難指引，以有效地降低憾事發生。