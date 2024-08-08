父親節真心話大挑戰？黃國昌承認不聽話：爸爸叫我不要在立院混
今（8）日是父親節，民眾黨發表父親節影片祝全天下爸爸們父親節快樂，民眾黨立院黨團總召黃國昌坦承他的父親要他不要在立院混，可是他沒聽爸爸的話。民眾黨主席柯文哲的父親日前才因騎車跌倒住院，希望爸爸別再騎腳踏車，考慮買輛電動四輪車給爸爸。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌表示，父親節晚上會陪爸爸，帶他去吃飯。黨團主任陳智菡問「你在立法院裡面工作，變成這個樣子」，黃國昌笑著回說，「他早就叫我不要在這邊（立院）混」，陳智菡問「你不聽爸爸的話」，黃國昌回應說，「是」。
柯文哲被問想要什麼父親節禮物，他回應說，還好他的小孩有一個從哥本哈根回來，小朋友平安長大就好。柯文哲92歲的父親日前才因騎車跌倒住院，柯文哲說，他要勸他爸爸不要再騎腳踏車了，因為他連走路都走不穩，老是騎腳踏車，已經摔倒兩次，他在研究買一個電動的四輪車給爸爸，但是首先要說服他買。
立委黃珊珊與陳昭姿這一天想念父親，也要感謝「身兼父職」的爸爸、媽媽們，他們自力撐起一個家，非常偉大。立委張啓楷感嘆，台灣人一般比較重視母親節，做子女的，如果父親還在，一定會好好陪伴，想到父親忍不住有些哽咽，立委麥玉珍則用中文和越南語雙聲道祝福大家父親節快樂。
立委林國成提醒，即使不能見面，也要打電話問候。家住花蓮的立委林憶君委員說，距離不是問題，有空要盡力回家團聚。