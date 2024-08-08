賴慧如全身瘀青遭疑家暴！阿嬤急電話關心　本人發聲澄清真相

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賴慧如在臉書上有感而發表示：「每次跟在瓜哥旁邊一定能學到新的東西 ，雖然沒經歷過歌廳秀的年代，但演過黃金歲月，現在又跟瓜哥主持藍寶石，彷彿置身在那個風華時代的當下，一起感受著觀眾的歡笑。」她透露，很多粉絲都跟她說真的很精彩，但這些都是和胡瓜一次一次開會出來的結果。
賴慧如接到阿嬤電話 被親朋好友誤會家暴急澄清
賴慧如無奈說，阿嬤才特地打給她，說她很開心看到賴慧如站上舞台，「但是，有很多親朋好友打給她，說我被先生打。」阿嬤著急詢問她，身上的傷是否真的是這樣來的，「喂～～ 我真的哭笑不得，拜託你們好好看新聞內文，我是在練舞的時候要練特技才瘀青的啦。」阿嬤聞言也立刻說：「對嘛就想說家銘哪來的膽子，要家暴也是你打家銘。」
賴慧如只能哭笑不得直呼：「妳是誰的阿嬤！」她強調，為了藍寶石高流演唱會，他們卯足全力，感謝大家的支持，「讓這兩天的票房真的是客滿，聽到你們的笑聲，就有滿滿的成就感」，她也搞笑表示，連續2天16蹲已經讓她鐵腿，貼文曝光後，不少粉絲紛紛表示，「真的很精彩，真的讓買票的人值回票價」、「看現場真的好震撼好精彩。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110