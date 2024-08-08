指稱黃國昌「硬上女學生」！周玉蔻遭判賠30萬 今開庭否認犯罪
媒體人周玉蔻去年在臉書PO文指稱，民眾黨立委黃國昌在「教室硬上女學生」等語，黃國昌獲悉後，立刻反嗆對方惡意捏造，並求償100萬元，案經審理，台北地方法院日前判處周玉蔻應賠償30萬元；由於黃國昌另外提告加重誹謗，法院今（8）日首度開庭時，周玉蔻否認犯罪，主張沒有誹謗故意，是對可受公評之事發表善意評論，再以幽默方式呈現，對此，黃國昌的委任律師則認為周玉蔻是惡意捏造事實，且至今仍未承認錯誤。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年6月間民眾黨主席柯文哲參加館長陳之後直播專訪時表示，若選上總統將請黃國昌擔任法務部長，沒想到隔天周玉蔻卻在臉書PO文指出，若黃國昌做了「柯總統」的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他「硬上」（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」
黃國昌得知情形後，隨即痛批周玉蔻惡意捏造不實內容、行徑有夠下流，並提告要求精神撫慰100萬元、刪除貼文及在報紙頭版刊登本件判決主文1天；台北地院審理後，判決周玉蔻須賠償30萬元，同時刪除相關文章。
至於黃國昌另外提告加重誹謗刑事告訴部分，今天開庭時周玉蔻表示，當時黃國昌可能是未來法務部長人選，同時也是知名政治人物，人品、人格、經歷均可受公評，因此先前文章內容只是以幽默方式呈現政治評論，對此，黃國昌的委任律師則認為，周玉蔻始終不承認錯誤，且還持續再臉書、新聞上詆毀黃國昌，相關行為讓黃國昌十分困惑，無從談和解；法官諭知候核辦、擇期再開庭，詳細情形還有待進一步釐清。