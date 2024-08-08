吳鳳父親節遭出征！仍要向土耳其發聲：林郁婷是貨真價實台灣女孩
正在巴黎奧運征戰的「台灣拳后」林郁婷今（8）日擊敗土耳其拳手Esra Yıldız Kahraman，晉級女子57公斤級金牌戰。不過賽後土耳其對手超沒風度，直接比出X手勢，也讓在台灣發展的土耳其藝人吳鳳無端被出征。對此，吳鳳在晚間再度發聲，表示會在明（9）日透過影片，為台灣向家鄉土耳其發聲：「林郁婷是貨真價實台灣女孩。」
記者潘毅／綜合報導
土耳其選手Esra Yıldız Kahraman在擂台上以0:5慘敗給林郁婷之後，沒有展現任何運動家風度，直接在擂台上比出X手勢，她所屬的巴勒克西爾大都會體育會（balikesirbsb），更在賽後連發兩篇文質疑林郁婷參賽的公平性。
土耳其賽後的相關舉動，也讓部分不理性的網友，遷怒到土耳其裔的台灣女婿吳鳳身上，這也讓吳鳳無奈發聲「請問土耳其選手的個人行為，跟我有什麼關係？」
經過一段時間的情緒整理後，吳鳳又在今（8）日晚間發文表示，「今天是我人生最複雜的父親節，早上開心的起床，結果發現在網路上被莫名攻擊，不過我當然知道這些人不代表台灣人，應該很多根本不是台灣人！所以真的不需要太在乎！」
吳鳳後來也接獲許多台灣人的暖心問候與打氣，讓他感到相當感動，更表示「明天我會在自己YT頻道上會發聲，影片中也會用土耳其話來告訴家鄉的人，林郁婷就是貨真價實的台灣女孩，請等我的影片。」