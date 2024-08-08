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亞太永續博覽會3天免費登場！北市府辦節電活動　省3%爽抽3萬元

▲2024亞太永續博覽會自8月8日至10日為期三天，台北市政府、新北市政府、桃園市政府等縣市政府與永續企業都有參與設展。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲2024亞太永續博覽會自8月8日至10日為期三天，台北市政府、新北市政府、桃園市政府等縣市政府與永續企業都有參與設展。（圖／實習記者張佳雯攝）

實習記者張佳雯／綜合報導

2024亞太永續博覽會今（8）日在台北世貿展覽館登場，主辦方台灣永續能源研究基金會表示，期盼透過各界展現對永續發展的貢獻，鼓勵民眾共同為永續盡一份心力。台北市政府於會展中更舉辦了節電活動，只要市民登陸電號與資訊後，每半年若能比去年同期節省3%用電的住宅用戶，就有機會抽中3萬元大獎，期盼市民能藉此節省節電。

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亞太永續博覽會邁入第三屆，8月8日至10日進行為期三天的展覽，並設有國際、政策、城市、教育、企業、生活、NGO七大主題展區、共有151 個單位參展，包含台北市政府、新北市政府、桃園市政府等縣市政府與永續企業都有參與設展。

▲台北市政府展示全市的室內空氣品質認證場所展覽圖。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲台北市政府展示全市的室內空氣品質認證場所展覽圖。（圖／實習記者張佳雯攝）
台北市政府以「降溫城市」、「韌性城市」、「淨零新生活」、「綠運城市」為主題，現場更打造了台北101周邊的城市模型，並運用牆面展示全市的室內空氣品質認證場所。除登陸電號可抽獎外，還有有獎徵答的闖關活動，民眾依照工作人員的指示完成關卡，就可獲得精美小禮物。

▲台北市政府舉辦的市民節電活動，只要登陸電號與聯絡資訊即可參與抽獎。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲台北市政府舉辦的市民節電活動，只要登陸電號與聯絡資訊即可參與抽獎。（圖／實習記者張佳雯攝）
新北市政府則是以「韌性城市」、「智慧交通」、「綠色能源」、「低碳家園」、「永續醫療」、「惜物再生」為理念，希望藉由新北綠家園閒置公有地環境綠美化、新北停車智能管理系統、新北玩具銀行專案等多項政策，促進節能減碳的效益。

現場也設有轉盤，讓民眾可以透過轉轉盤來回答問題，進行有獎徵答，帶動全民一起響應永續未來，帶動資源的循環與共享。

▲新北市政府透過讓民眾轉轉盤回答問題的有獎徵答活動，讓民眾更了解環境永續的理念與政策。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲新北市政府透過讓民眾轉轉盤回答問題的有獎徵答活動，讓民眾更了解環境永續的理念與政策。（圖／實習記者張佳雯攝）
而鄰近雙北的桃園市政府，則是展示了首創的AI環境污染辨識系統示意圖，說明利用人工智慧來偵測與辨識空氣品質、水質、環境衛生、噪音污染等新興技術的運用。展間以「桃園啟航」、「智慧交通」、「資源循環」、「環境保護」、「永續互動」五概念為主軸。

展覽中的造型主體，則是採用堅固易回收金屬與再生保麗龍構成，強調資源的再利用，並將造型設計成圓形結構的形狀，承辦廠商人員表示，希望可以讓環境永續如同設計一般，形成一個「圓」的有效循環。

▲桃園市政府展示首創的AI環境污染辨識系統示意。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲桃園市政府展示首創的AI環境污染辨識系統示意。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲桃園市政府展覽中的圓形結構主體，使用易回收金屬和再生保麗龍製成，讓資源再此循環。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲桃園市政府展覽中的圓形結構主體，使用易回收金屬和再生保麗龍製成，讓資源再此循環。（圖／實習記者張佳雯攝）

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