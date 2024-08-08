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喬遷限定優惠！蒸鮮腸粉入厝義享6樓推+6元享獨家功夫菜

▲蒸鮮腸粉店內主打現點現蒸的手工港式點心、煲湯及師傅現作的熱炒料理。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.08）
▲蒸鮮腸粉店內主打現點現蒸的手工港式點心、煲湯及師傅現作的熱炒料理。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.08）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄在地港式飲茶品牌「蒸鮮腸粉」即日起喬遷至義享時尚廣場6F，以全新店裝及更加豐富的料理征服饕客味蕾。為了歡慶喬遷入厝6F，於8月12日至9月1日期間，每週將推出一道限定料理，有「琥珀燒鵝」、「摩卡咖啡排骨」以及「琉璃洛神白羊羹」，店內用餐+6元即可享用，每日限量推出。

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▲為了歡慶喬遷入厝6F，於8月12日至9月1日期間，每週將推出一道限定料理，店內用餐+6元即可享用，每日限量推出。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.08）
▲為了歡慶喬遷入厝6F，於8月12日至9月1日期間，每週將推出一道限定料理，店內用餐+6元即可享用，每日限量推出。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.08）
蒸鮮腸粉總經理姚吟青表示，蒸鮮腸粉成立於2009年，深耕高雄市場多年，於2021年進駐義享時尚廣場設立第3家店。店內主打現點現蒸的手工港式點心、煲湯及師傅現作的熱炒料理。為了提供民眾更加完善的用餐環境，此次喬遷不惜斥資千萬打造侘寂美學的用餐空間，並持續研發更豐富的料理帶給民眾味蕾上的驚喜，讓用餐體驗更臻完美。

▲義享限定的「琥珀燒鵝」嚴選台灣雲林頂級優質肥鵝，經多道程序，最後烤成金黃澄亮的琥珀色澤，肉質細嫩多汁，脆皮留香。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.08 ）
▲義享限定的「琥珀燒鵝」嚴選台灣雲林頂級優質肥鵝，經多道程序，最後烤成金黃澄亮的琥珀色澤，肉質細嫩多汁，脆皮留香。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.08 ）
姚吟青表示，蒸鮮腸粉的料理內容並不侷限在港式飲茶，而是將菜色融合了新派粵菜、上海菜等中餐菜系料理，自品牌成立以來始終堅持不變的初衷是嚴選食材內容，讓民眾可以品嚐到符合時令且美味的在地食材。

▲蒸鮮腸粉的料理內容並不侷限在港式飲茶，而是將菜色融合了新派粵菜、上海菜等中餐菜系料理。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.08）
▲蒸鮮腸粉的料理內容並不侷限在港式飲茶，而是將菜色融合了新派粵菜、上海菜等中餐菜系料理。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.08）
此次於義享時尚廣場6F重新開幕，特別規劃三道限量獨家料理優惠，8月12日至18日首發推出「琥珀燒鵝」，8月19日至25日是蒸鮮腸粉經典招牌菜「摩卡咖啡排骨」，8月26日至9月1日則壓軸推出宮廷名菜「琉璃洛神白羊羹」，只要在指定期間內到蒸鮮腸粉高雄義享店用餐用餐，皆可加價6元享用(限量)。

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