男超商雙腿夾嬰1歲嬰！相戀小43歲女友 不當照顧非首次
雲林縣某超商內發生一名男子坐在休息區，用雙腿夾住下身只穿著尿布的1歲男童頸部使身體騰空，男童被嚇到放聲痛哭，過程全被民眾拍下PO網惹眾怒，縣府社會局已將男嬰另行安置。經查，男嬰為67歲男與小43歲的女友所生，男子還有另名18歲長子，亦曾被其他縣市社政單位通報不當照顧。
社會組/綜合報導
經查發現，該名67歲男子為男嬰父親，與前妻還育有1名18歲長子，過去住在台中時，也有不當照顧的通報紀錄，後又結識現任女友，兩人相差43歲仍熱戀生子，為此搬到雲林與女友同住，兩人並未登記結婚、皆無業，為中低收入戶，多靠補助津貼生活，鄰居也透露不時會聽見兩人吵架。
社會局獲報深入了解，發現男童身上有陳舊擦挫傷，雖然初步判定不足以證明男童受虐，但是父親在超商的行為明顯不當，為了男童安全，當下已將男童安置到社福機構，後續會針對男童父母做親職教育輔導。
※【NOWnews 今日新聞
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