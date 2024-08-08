國小籃球夏季聯賽熱力開打！僑信雙槍連發搶勝 光復展運動家精神

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聲勢浩大的地主之一台中永春國小在龐大的家長應援團到場吶喊加油下，在下午的五年級男生組及六年級乙組拿下三連勝，其中更讓六年級乙組的對手台中光復國小全場只拿到6分，尤其是上半場終了前4秒才投進第一球。
光復國小總教練賴東瑩表示，賽前已勉勵小朋友不去預設比分差距，對手的強度比我們高出許多，因此就算看不見對手的車尾燈也要拿出運動家的精神、把平常練習的內容發揮出來，並當作吸收比賽實戰經驗。
賴東瑩教練進一步表示，考量到球隊強度，平常沒機會到外地去比賽，這次全國聯賽移師到台中來當然要把握機會參與，所幸隊上幾位球員還算爭氣，即便被對手輾壓，仍堅持執行教練下達的攻防戰術，例如85號的張佑丞及14號的謝祥成是比較少在場上被他罵的球員。
僑信激戰潮州 雙槍半場發威逆轉勝
陣中擁有二名大將的彰化僑信國小。上半場一路緊咬對手屏東縣潮州國小，以22 : 24些微落後，下半場開賽便靠著89號的張晨翊及53號的曹定瑀分別上場帶領隊友反超，二人聯手攻下30分，張晨翊更是豪取全場最高的19分，最後便以48 : 44拿下首勝。
總教練林俊孝賽後表示，對手潮州國小的進攻火力太兇猛了。讓主力球員上半場便陷入犯規麻煩，幸好我們有身高優勢，配合裡應外合，製造出許多外線空檔，而後衛也都能把握機會投進幾顆關鍵外線才能旗開得勝。
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