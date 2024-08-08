郭婞淳時代可能劃下句點！摸舉重台告別　新一代霸主誕生3破紀錄

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郭婞淳自19歲參加倫敦奧運以來，已經參加了四屆奧運會。在2016年里約奧運上，她摘下銅牌，收穫生涯首面奧運獎牌。此後，她在2017年臺北世大運打破世界紀錄，成為女子舉重的霸主，先後在亞錦賽、世錦賽、亞運和2020年東京奧運中奪得金牌，實現「金牌大滿貫」。
本屆巴黎奧運舉重項目進行了重大調整，從14個量級減少至10個，男女各剩5個量級。男子組包括61公斤、73公斤、89公斤、102公斤和102公斤以上；女子組包括49公斤、59公斤、71公斤、81公斤和81公斤以上；同時，取消了A、B組，參賽人數從196人減至120人。
奧運量級縮減 郭婞淳59公斤級競爭激烈
由於奧運舉重量級縮減，原本女子55公斤級和64公斤級的選手全部擠進59公斤級，其中中國的23歲新星羅詩芳近年崛起，成為該量級的新霸主，在本屆奧運以抓舉、挺舉、總和三項刷破奧運紀錄，以總和241公斤摘下金牌。
31歲的加拿大選手Maude Charron過去主要在女子64公斤級比賽，本屆奧運她也轉戰59公斤級，以抓舉106公斤、挺舉130公斤，總和236公斤拿下銀牌。至於缺席本屆奧運的北韓選手金日景，是2023年杭州亞運的金牌得主，讓舉重59公斤量級競爭更加激烈。
郭婞淳舊傷纏身 可能迎接生涯句點
郭婞淳在2014年仁川亞運前因練習失誤遭槓鈴壓傷，右大腿肌肉80%斷裂，腰部舊傷也一直困擾著她。2023年初，她的腰傷加劇，成績起伏不定。直到12月底，她請來中國教練高凱文加入國訓中心，進入教練團，協助她突破瓶頸，狀況才逐漸好轉。
然而，郭婞淳已步入而立之年，下一屆2028年洛杉磯奧運她將接近34歲。面對該量級的激烈競爭、持續的傷勢困擾，以及年齡的挑戰，巴黎奧運的結束，郭婞淳的時代可能也將劃下句點。
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