郭婞淳奪銅！4大超商全優惠：7-11拿鐵買2送2　全家霜淇淋買1送1

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8月9日、8月10日限時兩天，到門市刷優惠條碼就可享好康，包括特大杯拿鐵買2送2、韓國熊津紅蔘飲買1送1、威德-in全系列買2送1、可口可樂435ml買2送1。
《OPENPOINT》APP也有好康，行動隨時取祭出精品馥芮白買2送2，限量2萬組，每會員限購4組，可兌換至9月30日。
🟡全家便利商店
全家自8月9日上午10:00起，在全家APP隨買跨店取加碼3大好康，包括全家霜淇淋、FMC大顆蜂蜜腰果、威德運動補給飲全部買一送一，每會員限購1份。其中全家霜淇淋買一送一不只能在APP「寄冰」，還能不限口味兌換，可兌換至今年11月10日。
此外，全家「奪牌送電視」祭品文持續發威，目前已累計送出7台電視。全家會員在8月20日前、每天15:00至06:00指定時段，單筆消費滿168元即可參加抽獎。
🟡萊爾富
即日起至8月20日期間，樂法海洋深層小氣泡500ml系列的原味與水蜜桃風味（29元），任選買1送1；樺達硬喉糖系列超涼薄荷、檸檬薄荷、甘草金桔薄荷口味（42元），同享任選買1送1。
此外，即日起至8月12日，大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）同品項買1送1，冰熱任選；濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（40元）也享有任選買1送1優惠。
🟡OKmart
歡慶奪牌，OKCAFE即日起至8月11日期間，全台門市買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買一送一。
另推出多項台灣啤酒與KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾優惠，即日起至8月14日，買台灣經典啤酒500ml享2件72元、台灣金牌啤酒500ml享2件85元、台灣金牌ONE啤酒330ml享2件59元、買KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾享2件59元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！