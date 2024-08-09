暖心企業家鍾文智捐助暑輔班 助弱勢孩童學習不中斷

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鍾文智表示，自小家境貧困，他從小一開始就打工分擔家計，即使暑假也要幫忙賺錢，當時最快樂的事，就是騎腳踏車去租哆啦A夢回家看！當時他的願望就是自己能變成萬能的哆啦A夢，即使願望沒有成真，他也期許能為這些弱勢孩子做一點事，讓他們在實現夢想的路上有人扶持。鍾文智也希望這些孩子未來都能成為別人的哆啦A夢。
鍾文智亦關心青少年的成長，去年底國中生割頸案發生後，他認為應該讓大眾更加理解非行少年的問題，立刻購買500本資深社會記者戴志揚出版的《誰讓青春沒有明天》一書，分別捐贈給單親兒童文教基金會、安德烈食物銀行等協助弱勢家庭社團，希望能讓孩子及家長閱讀，建立起正確預防少年犯罪觀念。
鍾文智一向熱心公益，花蓮發生大地震後，他馬上慷慨捐助100萬元協助救災及重建，2022年他有感台東弱勢團體缺乏代步工具，也捐贈百萬提供汰換公務車，同年7月從友人處聽聞彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會籌措經費將近12年之久，卻遲遲因經費不足，照顧年長身障者的伯立歐家園無法動工，當下決定豪氣捐贈300萬，加速實現身障者就業服務及照顧。
此外，去年9月底屏東科技產業園區明揚國際科技工廠發生大火爆炸，造成10死百餘人受傷的重大悲劇，出身屏東的鍾文智，想到家鄉同胞求職謀生不易，好不容易有一家績效良好的大公司在地發展，卻發生所有人都不樂見的意外，鍾文智為了幫助家鄉的傷亡者和家屬度過難關，馬上聯繫屏東縣政府，慷慨捐助100萬元，除了罹難的消防人員，也希望能幫助傷者用在未來的醫療修復上。