奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

解析郭婞淳神策略拚金保銅　哥國選手硬尬超慘！從奪牌變最後一名

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，且放手一搏拚金的精神，令人佩服。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，且放手一搏拚金的精神，令人佩服。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤連霸金牌失利，但靠著成功的策略，仍保住一面銅牌，連三屆奧運都有獎牌入袋，但賽後她還是難過落淚，「有點讓大家失望了！」

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郭婞淳本場比賽戰術靈活，包括開賽抓舉的開把重量就改了兩次，從100公斤改為101在調成103公斤，目的就是要讓對手先上場，再伺機而動，並避免連續試舉，消耗體能。

第二次挺舉成功舉起130公斤後，最後一把可選擇保守增加2公斤摘銀，或直接大膽開到拚金牌的公斤數。最後郭婞淳放手一搏，試舉重量直接加到135公斤，可惜最後沒有成功挺起，以銅牌收場。

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
決心拚金牌　放手一搏

郭婞淳透露，「有可能是生涯最後一次奧運，就想說拚拚看，還是希望能拿金牌。可惜已經把槓鈴翻上來，但上挺沒有成功。最後結局有點不完美，但卻很真實。」

其實舉重場上不僅鬥力也鬥志，郭婞淳的開把重量，也左右競爭者的策略。尤其哥倫比亞Yenny Álvarez抓舉比完還領先，但挺舉為了要超越郭婞淳，第一次試舉130公斤失敗後，後兩把都硬要嘗試132公斤，卻都沒有成功，最後直接沒有成績，變成最後一名。

郭婞淳說，「在拚奧運資格的時候，只要顧好自己的成績，但奧運就像個戰場，狀況變化莫測，要隨時觀察對手的動向。」

▲郭婞淳保住巴黎奧運舉重銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳保住巴黎奧運舉重銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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