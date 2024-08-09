漢來海港「1人免費吃到飽」券！加APP會員爽拿 還送400元電子券
旗下有知名吃到飽「漢來海港」等餐廳的漢來美食，自2022年推出「來美食APP」至今，會員突破46萬，為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」、溜溜酸菜魚1~2人份鍋物5折優惠券等。另外，8月底前所有會員也別忘記領取2萬份的「漢來海港88折優惠券」。
記者葉盛耀/綜合報導
會員經濟當道，企業為獎勵忠誠顧客，不吝大手筆祭出優惠。連鎖餐飲集團漢來美食每年有超過500萬的消費人次，其中不乏忠誠度極高的「鐵粉」，為了吸引消費者下載APP，也祭出誘人優惠方案，漢來美食表示，凡首次下載註冊成為「來美食APP」新會員，除了原本就有贈送的100元電子券外，9月15日前還加碼贈300元電子券，等於送足400元券，另外還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費」優惠券、溜溜酸菜魚1~2人份鍋物5折優惠券、上菜片皮鴨專賣店即烤櫻桃片皮鴨加1元多一吃優惠券，總價值超過1500元。
此外，針對全會員還祭出享美食抽萬元美食金，凡單筆集點消費滿2,000元，就有機會參加抽獎，總獎項金額超過4萬元。
而因為8月逢父親節檔期，漢來海港、PAVO餐酒館也以「啾愛偶爸」為主題推出所有會員專屬優惠，即日起至2024年8月31日止，會員可至APP領取「漢來海港88折優惠券」(限量20,000份)，活動期間任一消費集點，還可抽iPhone 15。而PAVO餐酒館凡內用消費滿額即可領券兌換超吸睛的「火烤蜜汁豬肋排(價值580元)」，此外，凡於PAVO內用單筆消費滿1,200元，即可獲得一次刮刮樂機會，有機會獲得千元美食金、超值餐點、人氣調酒兌換券。
另外，可享有「４人同行１人免費」優惠的，還有台北萬豪酒店的半自助式餐廳「Garden Kitchen」，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，五大主題吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應。活動並推出平日週一至週三午間餐期，用餐享４人同行１人免費。餐價依主菜選擇來收取每人餐費，每人1,390元+10%起。