奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

郭婞淳曾痛到睡不著！銅牌有多不容易？　傷重自帶床墊壓力大到哭

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌。（圖/達志影像/美聯社）

特派記者路皓惟/巴黎報導

台灣「舉重女神」郭婞淳第四度挑戰奧運，今年在巴黎奧運以總和235公斤摘下銅牌，雖然未能達成金牌2連霸，但這面銅牌象徵著她克服傷痛的堅毅精神。賽後，郭婞淳透露自己的腰和腿部傷勢嚴重，曾經痛到無法入睡，這次奧運特別自帶床墊，成功在舉重台上撐起全台灣人民的期待。

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傷勢影響訓練　郭婞淳堅持不懈摘銅

郭婞淳出發前談到傷勢狀況，一度紅了眼眶，自2022年以來一直受到腰部和腿部傷勢困擾，「上搏對腰的壓力比較大，會影響到上挺的動作，所以有一段時間很少能夠做完整的練習，必須上搏與上挺分開進行訓練。」

郭婞淳透露，在訓練過程中，上搏做多可舉起135公斤，若是做完整的挺舉動作，重量可達到140公斤，「主要還是擔心腿部和腰部的傷勢，怕練太多會受傷，反而沒能夠認真練習。」

在挺舉部分，郭婞淳最後一次試舉嘗試137公斤，目的就是要拚金牌，雖然上挺失敗未能完成動作，但上搏翻起137公斤，還是讓她感到相當滿意。

自帶床墊緩解傷痛　郭婞淳心理壓力大

傷勢是運動員最大的敵人，郭婞淳因為腿傷和腰傷，一度無法好好睡覺，她表示：「這次來自己帶了床墊，因為之前傷勢嚴重到無法睡覺，非常不舒服。」而傷勢給郭婞淳極大的心理壓力，「比賽前兩天還是會緊張，跟之前相比，這次擔心的是熱身時腿和腰出現不舒服的情況，很怕會影響到比賽心情。」

郭婞淳的「婞念」精神感動全台灣人民，在巴黎奧運的頒獎台上，現場響起如雷掌聲，台灣加油團喊著「郭婞淳」的名字，讓她感動落淚，「上場我沒有想太多，就是把握住每一把，替台灣爭取榮耀。」
 

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